10 причин отсутствия энергии и что с этим делать

Часто просыпаетесь без малейшего желания вставать с постели? Если да, вы в этом не одиноки — как минимум каждый второй человек на Земле отлично вас понимает. Объясняем, откуда берется чувство отсутствия энергии и что нужно сделать, чтобы с ним распрощаться.

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Стресс

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Какими бы ни были причины стресса, эффект у него почти всегда один и тот же — постоянная усталость. Полезным считается лишь легкий и недолгий стресс — исследования показали, что он увеличивает работоспособность. Человек, который нервничает долгое время, в конечном счете начинает испытывать проблемы с концентрацией внимания и сном. Дело в том, что ваше тело реагирует на стресс физически — вырабатывает гормон кортизол для краткосрочной «мобилизации» организма. Постоянное присутствие кортизола в крови может привести не только к отсутствию энергии, но и к серьезным проблемам со здоровьем.

Отсутствие мотивации

Себя не обманешь, бессилие может ощущаться физически в ситуациях, когда вы не видите ценности собственной работы. Помимо депрессии и похожих психических заболеваний проблемой может стать даже отсутствие жизненной цели или ее легкодоступность/недостижимость. Казалось бы, как это может влиять на самочувствие? Но влияет самым непосредственным образом: вы чувствуете недовольство и апатию.

Бессонница

Наука показывает, что еженощный сон критически важен для нашего физического и психического здоровья. Недосыпание ожидаемо приводит не только к общей усталости, но и к ухудшению памяти, потере концентрации, плохому настроению. А «летая в облаках», вы рискуете принять неправильное решение, особенно в стрессовой ситуации. Так что для начала попробуйте высыпаться — ложиться желательно по графику, в одно и то же время.

Выгорание

Сначала вам кажется — все под контролем и нет ничего страшного в том, чтобы поработать на выходных и перенести отпуск, но вскоре становится ясно — энергии настолько мало, что не хочется буквально ничего. Для избегания выгорания важно регулярно отдыхать и убедиться, что ваша жизнь достаточно сбалансирована и вы не зациклены только на одной ее сфере. В противном случае помимо истощения вас могут ждать другие неприятные симптомы — вплоть до головной боли и вспышек гнева.

Рабочий график

В идеале работать, как и спать, нужно в строго отведенное время: постоянный график идет организму на пользу и сказывается на самочувствии самым лучшим образом. Посменная или сверхурочная работа, напротив, повышает риск переутомления — прежде всего это связано с нарушением цикла сна и множества других процессов в организме. Так что, если вас беспокоит постоянный упадок сил, возможно, пора перейти на более щадящий график.

Малоподвижный образ жизни

Сперва в образ жизни человечества вмешалась пандемия, ограничив активность большинства жителей Земли. Затем средняя активность людей упала из-за популярности удаленной работы. Если вам не нужно даже выходить из дома, чтобы приступить к рабочим обязанностям, позаботьтесь о физической активности в течение дня. Неподвижность пагубно скажется не только на уровне энергии, но и на здоровье в целом.

Негативные эмоции

Эмоции оказывают огромное влияние как на вашу умственную, так и на физическую энергию. Научные изыскания позволили доказать связь между тревогой и повышенным уровнем сахара в крови у больных сахарным диабетом. Аналогичная ситуация с людьми, подверженными стрессу. Один из наиболее распространенных симптомов повышения уровня сахара в крови — это как раз чувство усталости. Чтобы не усугублять ощущение отсутствия энергии, ни в коем случае не заедайте беспокойство сладким. Снизить уровень сахара в крови поможет спокойная прогулка на свежем воздухе.

Неправильное питание

Экспериментируете с модными диетами или, напротив, уплетаете все подряд без разбора? Снижает уровень энергии и то, и другое. Организм может хорошо работать только на сбалансированном «топливе», иначе чего-то вечно будет не хватать и пострадает энергетический обмен.

Вредные привычки

Стоит ли говорить, что алкоголь, курение (и, само собой, наркотики) угнетают и разрушают организм? Кроме того, они могут косвенно влиять на количество жизненных сил — согласитесь, сложно быть энергичной и уверенной в себе с болезнями, риск возникновения которых повышают вредные привычки.

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