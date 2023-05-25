Жертва домашнего насилия объяснила, почему 15 лет терпела побои

На протяжении 15 лет женщина терпела побои от своего сожителя и отца своих детей, пока не убила его. Россиянку лишили свободы на 6,6 лет, а ее двоих детей поместили в детский дом. Корреспондент портала "Страсти" встретился с женщиной, чтобы узнать подробности случившегося.

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По словам осужденной, мужчина избивал ее, когда находился в нетрезвом состоянии:

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"Один раз мог обойдись пощечиной, а в другой мог избить до полусмерти".

В остальное время и в период двух беременностей он "носил ее на руках и очень любил". Женщина рассказала, что 8 марта 2017 года мужчина вновь выпил и началась ссора, в ходе которой она ударила его ножом, попала в сердце, и он скончался.

Женщина признается, что любила сожителя до момента, пока не сформировались "привычка, привязанность, жалость".

Осужденная считает, что она виновата в случившемся, поскольку должна была уйти еще после первого подобного инцидента:

"Думаешь, что изменится что-то в человеке. Пытаешься это сделать. 15 лет, это не маленький срок. Он же не всегда такой был: вроде, сегодня плохо, а завтра хорошо".

Женщина призналась, что больше всего ей жаль детей:

"Себя не жалею, ладно, уже пожила. Детей жалко. Я мечтала, чтобы у них было не как у меня в детстве. А получилось совсем по-другому, и виновата в этом я".

Согласно статистике МВД, в 2018 году в России было совершено 21 390 преступлений в отношении женщин в сфере семейно-бытовых отношений. С января по сентябрь 2019 года их количество составило 15 381.

По данным Генеральной прокуратуры, в 2021 году было зарегистрировано 1918 убийств женщин. Из тех, что за тот же период предварительно расследованы, 768 охарактеризованы как домашнее насилие. В 2022 году эти показатели составили 1884 и 786 соответственно.