Жертва домашнего насилия объяснила, почему 15 лет терпела побои
На протяжении 15 лет женщина терпела побои от своего сожителя и отца своих детей, пока не убила его. Россиянку лишили свободы на 6,6 лет, а ее двоих детей поместили в детский дом. Корреспондент портала "Страсти" встретился с женщиной, чтобы узнать подробности случившегося.
По словам осужденной, мужчина избивал ее, когда находился в нетрезвом состоянии:
"Один раз мог обойдись пощечиной, а в другой мог избить до полусмерти".
В остальное время и в период двух беременностей он "носил ее на руках и очень любил". Женщина рассказала, что 8 марта 2017 года мужчина вновь выпил и началась ссора, в ходе которой она ударила его ножом, попала в сердце, и он скончался.
Женщина признается, что любила сожителя до момента, пока не сформировались "привычка, привязанность, жалость".
Осужденная считает, что она виновата в случившемся, поскольку должна была уйти еще после первого подобного инцидента:
"Думаешь, что изменится что-то в человеке. Пытаешься это сделать. 15 лет, это не маленький срок. Он же не всегда такой был: вроде, сегодня плохо, а завтра хорошо".
Женщина призналась, что больше всего ей жаль детей:
"Себя не жалею, ладно, уже пожила. Детей жалко. Я мечтала, чтобы у них было не как у меня в детстве. А получилось совсем по-другому, и виновата в этом я".
Согласно статистике МВД, в 2018 году в России было совершено 21 390 преступлений в отношении женщин в сфере семейно-бытовых отношений. С января по сентябрь 2019 года их количество составило 15 381.
По данным Генеральной прокуратуры, в 2021 году было зарегистрировано 1918 убийств женщин. Из тех, что за тот же период предварительно расследованы, 768 охарактеризованы как домашнее насилие. В 2022 году эти показатели составили 1884 и 786 соответственно.
Мужчины, взятые под стражу за избиение жены, обычно проходят по нескольким статьям УК РФ: 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»), 112 («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью»), 115 («Умышленное причинение легкого вреда здоровью»), 116 («Побои»), 119 («Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью»), 105 («Убийство»). Ни в одной из статей нет такого пункта, как преступление, совершенное в отношении супруги или партнерши.