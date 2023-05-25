Как улучшить самочувствие через творчество?

Творческая энергия позволяет человеку фокусироваться на любом занятии и отдаваться процессу, выполняя его качественно и с особой любовью. Елена Петрушина, художник-абстракционист и преподаватель, рассказала о том, что полезного приносит в жизнь человека творчество, с чего начать и на что обратить внимание.

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Творчество — это особенный процесс, который позволяет каждому человеку увидеть свои новые грани, таланты и возможности. Конечно, одним людям от природы подарен определенный талант и его нужно раскрывать в процессе жизни, а другие готовы учиться новому, впитывать и проявлять в своей жизни что-то свое, неизведанное ранее.

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Одним из важных процессов запуска творческой энергии является интуитивное рисование, говорит Елена Петрушина. Для того, чтобы начать творить, важно довериться своей интуиции, войти в медитативное состояние, погрузиться в процесс полностью.

Интуитивное рисование дает возможность лучше осознавать свои чувства, позволяет выражать себя через творческую энергию, раскрывает внутренний мир человека через соприкосновение с холстом и красками. С помощью такой практики можно улучшить свое состояние, трансформировать отрицательные эмоции в созидательную творческую энергию и через сочетание цветов поработать над некоторыми качествами характера, которые хочется изменить.

Свобода быть собой проявляется в творчестве. Конечно, люди не любят допускать ошибки. И поэтому именно через творчество можно позволить себе делать то, что хочется, зная, что здесь невозможно сделать что-то не так. Многообразие вариантов позволит проявить на холсте тот замысел, который сформировался в подсознании, без внешнего контроля и оценок со стороны.

Если в обычной жизни, находясь на работе и даже дома, есть определенный свод правил, которые нужно выполнять — интуитивное рисование позволяет отпустить все. И идти за состоянием потока.

Вы наверняка могли замечать, как взволнованное состояние, тревога, дискомфорт могут уйти на второй план если фокус внимание направить на что-то творческое, легкое, завораживающее.

Так работает рисование. Это особый язык, где через цвета, линии, композицию, ритм мы перестраиваем свои ощущения и можем выбирать мысли, эмоции, чувства. Картина — это послание миру. Рисование — это особый язык через цвет, через линию, через композицию через ритм позволяющий нам выразить свои ощущения чувства эмоции.

Такой процесс дает много возможностей: прорисовать глубокое чувство, поделиться почти забытым воспоминанием, выплеснуть сильные переживания, трансформировать опыт в новое открытие, наполниться энергией, погрузиться в состояние потока — все это возможно благодаря творчеству.

Если в чем-то материальном важен результат, то в живописи на первом месте сам процесс создания картины. Это увлекательное и глубокое занятие, возможность творить исходя из своей глубины, где подключается воображение, креативное мышление, образы.