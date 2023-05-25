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Названы неочевидные признаки депрессии

Практикующий психолог Рина Баджи назвала чрезмерное усердие на работе одним из симптомов депрессии. Этот и некоторые другие неочевидные признаки серьезного психического заболевания она перечислила в беседе с The Sun.

Названы неочевидные признаки депрессии
© Lenta.ru

По словам специалистки, обычно в состоянии депрессии пропадает мотивация к какой-либо деятельности, а работоспособность снижается. Однако у некоторых людей заболевание вызывает противоположное поведение: они полностью погружаются в работу, сосредоточенно и увлеченно выполняют деловые проекты и задания.

Специалистка подчеркнула, что не все трудоголики больны: многим работа приносит настоящую радость и удовлетворение. Если же этого нет, Баджи посоветовала постараться соблюдать баланс между трудом и отдыхом, а также обратиться за помощью к психологу.

Кроме того, Баджи считает, что признаком депрессии является слишком болезненная реакция на критику. Человек может выйти из себя, даже если критика была конструктивной и имела благие намерения. По словам специалистки, такая чувствительность связана с низкой самооценкой.

Еще одним маскирующим депрессию приемом Баджи назвала сарказм и иронию. Специалистка объяснила, что некоторые люди используют юмор, чтобы отвлечься от травмирующих воспоминаний. Иногда отличить искреннюю шутку от крика о помощи очень сложно, говорит психолог. Она посоветовала тем, кто волнуется о душевном состоянии близкого человека, мягко сказать ему о своих переживаниях и предложить помощь.

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