Назван неочевидный признак депрессии

Психолог-консультант Рина Баджадж назвала несколько неочевидных признаков депрессии, в том числе трудоголизм.

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По словам Баджадж, зачастую при депрессии работоспособность человека снижается, он впадает в состояние апатии, однако иногда люди, страдающие данным заболеванием, полностью погружаются в работу и выполняют ее очень увлеченно.

– Чрезмерная сосредоточенность на достижениях может быть способом временно избежать негативных мыслей и эмоций, – пояснила психолог.

Однако специалист подчеркнула, что далеко не все трудоголики страдают депрессией, многим людям просто нравится их работа. Если же она не доставляет большого удовольствия, эксперт посоветовала соблюдать баланс между трудом и отдыхом, а также обратиться к психологу.

Помимо трудоголизма к неочевидным признакам депрессии Баджадж причислила болезненную реакцию на критику, даже если она была высказана конструктивно и с благими намерениями. Специалист добавила, что такая реакция – признак низкой самооценки.

Сарказм и ирония могут маскировать депрессию, так как юмор позволяет некоторым людям отвлечься от болезненных мыслей и переживаний, при этом отличить юмор от просьбы о помощи может быть довольно трудно.