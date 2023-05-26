5 способов делать зарядку для мозга и умнеть каждый день

Сохранить мозг в хорошей форме помогут регулярные тренировки.

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Жертв и надрыва не требуется — выбирайте упражнения по душе и практикуйте почаще.

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Учите языки

Вы легко могли бы поспорить с этим пунктом, ведь выучить иностранный язык сложно, а по-хорошему идут к этой цели годами. Но, во-первых, никакой язык вызубрить невозможно, даже в родном всегда остаются неизвестные слова. Во-вторых, цифровизация подарила нам множество увлекательных способов обучения — от общения с носителями до языковых игр и тренажеров. Занятие языками приносит огромную пользу мозгу: постепенно вы замечаете, что память стала лучше, и заметно расширяете кругозор, ведь за каждым языком стоит целая культура. А если не хватает мотивации, учитесь вместе с друзьями.

Читайте книги

Возможно, вы уже сотни раз слышали этот совет, но не игнорируйте его, если чувствуете потребность в интеллектуальной пище. Чтение — один из самых простых и приятных способов получать качественную информацию от лучших умов мира. Отличной альтернативой бумажным могут стать аудиокниги — в отличие от скроллинга соцсетей, прослушивание книг обогатит ваш разум. Вскоре вы заметите, что стали лучше разбираться в интересных вам сферах и пополнили словарный запас. Осталось только выбрать книгу по душе, не нужно пытать себя школьной программой, если к классике не тянет.

Играйте в игры

Пожалуй, у большинства людей игры ассоциируются с детством, но не даром существует киберспорт — игры могут быть не только развлечением, но и прекрасным тренажером для мозга. Они улучшают память, позволяют прокачать скорость реакции и навыки решения логических задач. Не важно, что вы выбираете: традиционные шахматы в реальности или новейший шутер на большом экране. Только не забывайте о влиянии компьютерной техники на здоровье, прежде всего зрение.

Решайте головоломки и викторины

Кроссворды, судоку, пазлы — все средства хороши. Найдите тот вид головоломок, который вас увлекает, и не отказывайте себе в удовольствии. Регулярное решение задачек сравнимо с занятиями в тренажерном зале — эффект будет заметен со временем, так что лучший вклад в развитие мозга — регулярность.

Не забывайте о физической активности