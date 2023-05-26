Профессиональное выгорание мужчин связали с проблемами в семье

Женатые представители сильного пола рискуют меньше холостяков.

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Исследование социологов показало, что профессиональное выгорание чаще грозит холостым мужчинам, чем женатым.

Помимо этого сообщается, что сами по себе проблемы на работе очень тесно связаны с отношениями в семья.

Чем счастливей и крепче брак, тем меньше риск для главы семьи «сгореть» на работе. А вот при проблемных отношениях мужчины часто переживают это в себе, в том числе, и во время работы.