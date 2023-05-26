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1 час назад

Профессиональное выгорание мужчин связали с проблемами в семье

Inc-News

Женатые представители сильного пола рискуют меньше холостяков.

Профессиональное выгорание мужчин связали с проблемами в семье
Фото: Inc-NewsInc-News

Исследование социологов показало, что профессиональное выгорание чаще грозит холостым мужчинам, чем женатым.

Помимо этого сообщается, что сами по себе проблемы на работе очень тесно связаны с отношениями в семья.

Чем счастливей и крепче брак, тем меньше риск для главы семьи «сгореть» на работе. А вот при проблемных отношениях мужчины часто переживают это в себе, в том числе, и во время работы.

Более того, специалисты не исключают, что счастливые отношения дома могут положительно влиять и на карьеру представителей сильного пола.

Психология,
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