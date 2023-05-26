Профессиональное выгорание мужчин связали с проблемами в семье

Женатые представители сильного пола рискуют меньше холостяков.
Исследование социологов показало, что профессиональное выгорание чаще грозит холостым мужчинам, чем женатым.
Помимо этого сообщается, что сами по себе проблемы на работе очень тесно связаны с отношениями в семья.
Чем счастливей и крепче брак, тем меньше риск для главы семьи «сгореть» на работе. А вот при проблемных отношениях мужчины часто переживают это в себе, в том числе, и во время работы.
Более того, специалисты не исключают, что счастливые отношения дома могут положительно влиять и на карьеру представителей сильного пола.