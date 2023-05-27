Тревога и страх: чем они отличаются и нужно ли с ними бороться?

Разбираемся вместе с врачом-психосоматологом Екатериной Тур.

© Чемпионат.com

Чувство страха

Видео дня

Сперва рассмотрим страх как эмоциональное явление. Какие первые ассоциации возникают при упоминании этого слова? Появляются следующие мысли: опасность, необходимость бежать и спасаться или, наоборот, желание спрятаться, укрыться.

С точки зрения биологии страх – это естественная реакция организма (в частности психики) на надвигающуюся опасность. Физиологически цель – выживание, поэтому нетрудно догадаться, что самой природой это чувство задумано как благо для нас.

Однако время шло, необходимость спасаться от диких животных сошла на нет, но она по-прежнему с нами. Почему? Человек меняется эволюционно так же, как и всё вокруг него. Вместо привычного страха быть убитым мамонтом, а соответственно, не накормить своё семейство, пришла новая боязнь – остаться без работы (пусть и не очень любимой, но такой стабильной).

Фокус внимания человека сменился под новые важные потребности, а соответственно, эти эмоции стали не просто биологическими, а биосоциальными.

Безусловно, наши инстинкты по сей день с нами. Мы боимся поздно возвращаться домой или оказаться на краю крутого карьера. Биологически они понятны и объяснимы, нам известно, что с ними делать. Куда тяжелее бывает разобраться с фобиями в социальном плане (например, со страхом быть отвергнутым обществом или неуспешным).

Зачастую боязнь, не связанная с выживанием, подобна «многослойному пирогу». «Видимая», ощутимая фобия может быть спровоцирована совсем не очевидными на то явлениями. Поэтому причин, из-за которых человек боится, великое множество.

Например, ситуация, когда молодому человеку страшно заводить серьёзные отношения вследствие пережитой холодности и безэмоциональности его матери. То есть корень проблемы не в отношениях, а в том, что он непременно будет отвергнут. Или молодая девушка вдруг открыла в себе фобию к авиаперелётам. На самом деле страх обусловлен не предполагаемой опасностью для жизни, а связан с трагической гибелью родственника как раз в авиакатастрофе.

Приведённые примеры объединяет одно – травмирующий опыт, который причиняет сильную боль, а также проецируется на собственный имеющийся или предполагаемый жизненный опыт. Иными словами, мы испытываем только тот страх, который имеет ярко выраженную ассоциацию, привязку или якорь к пережитым событиям.

Существует немало советов по избавлению от этого чувства: от игнорирования до умышленного погружения в него. Наиболее успешной тактикой, по мнению большинства психологов, является примирение. Это значит не то, что нужно жить в постоянном страхе, а то, что нужно осознавать, откуда он взялся и чему может научить.

Представим ситуацию. Девушка боится сдать государственные экзамены в медицинском институте на тройки. Зависит ли от оценок её жизнь? Нет, ничего не угрожает. Она настолько подвержена чувству, что не может спокойно существовать: отдыхать, принимать пищу и спать. Есть только реальная цель, которую нужно достичь любой ценой.

Однако её мама всегда мечтала, чтобы она стала врачом, диплом которого обязательно должен быть красного цвета! Подавляемые эмоции или «невидимые» – это боязнь разочаровать родителей, а реальная мотивация к цели – это любовь и признание мамы. Можно ли в таком случае помочь себе? Да!

Как избавиться от чувства страха?

Наиболее универсальный алгоритм состоит в анализе следующего.

1. Проработайте личные границы. Иногда страхи чужих людей настолько сильно сливаются с нашими или вовсе подменяют их, что мы теряем связь с самим собой, идя на поводу.

2. Помните, что фобия – это верхушка айсберга. Постарайтесь понаблюдать за собой, а именно ответьте на вопросы: когда она появилась, когда чувствуется острее всего и когда становится тише и менее заметной.

3. Иногда это сигнал о перегрузке. Давно ли вы отдыхали? Налажен ли у вас режим дня?

4. Является ли данное чувство защитной реакцией психики? Например, страх находиться перед публикой блокирует даже мысль о возможном выступлении, а иногда проявляется физиологически – потерей голоса.

5. Очень часто беспокойное мышление окутывает людей, которые ведут не самый здоровый образ жизни. Проанализируйте, достаточно ли полезно и разнообразно ваше питание, хватает ли вам необходимых макро- и микроэлементов?

Необходимо заметить, что на практике бывают и иные ситуации. Вариант, когда человек создал себе страх без имеющейся на то причины, тоже достаточно распространён. Такое явление знакомо нам как тревога.

Чувство тревоги

В отличие от страха, это всегда стихийное явление, нередко сопровождающееся физиологическими признаками. Речь о тахикардии, головокружении, дезориентации, нехватке воздуха, тошноте, синдромах раздражённого кишечника или мочевого пузыря.

Тревога – недифференцированный страх. Спутанное состояние, когда сложно сформулировать и понять, чего конкретно боится человек. Люди, часто испытывающие тревогу, характеризуют своё состояние как «неопределённость, ощущение неминуемо надвигающейся беды».

Также это физическое и психологическое напряжение, которое при несвоевременной диагностике и эффективной помощи может усугубиться и перейти в другое более опасное состояние – паническую атаку. Данное чувство с трудом поддаётся контролю, а в случае с ПА практически невозможно управление. Она не зависит от времени и места нахождения человека и иногда носит иррациональный характер.

Тревога и тревожное расстройство чаще встречаются среди педантичных людей, которые стараются держать всё под тотальным контролем. Такие люди всегда просчитывают действия на несколько шагов вперёд, у них всегда есть стратегия.

Как избавиться от тревоги?

Здесь психологи также рекомендуют «познакомиться» с этим чувством. Обратите своё внимание на следующие компоненты:

1. Контроль. Как сильно вы нуждаетесь в том, чтобы управлять даже теми ситуациями, которые от вас не зависят?

2. Свобода. Можете ли вы назвать себя независимым человеком? Как вы определяете для себя это понятие и его критерии?

3. Заземление. Ваша голова занята мыслями о прошлом или о будущем? Опишите, что значит «быть в настоящем».

4. Опыт. Были ли за последнее время негативные потрясения или ситуации, когда вы будто наяву прожили прошлые травмирующие события?

Страх и тревога – разные, но одновременно схожие по своей природе чувства. Можно ли избавиться раз и навсегда от них? Принцип «всё можно, но не всё полезно» как нельзя кстати подходит в ответ.

Когда фобия – тормоз и отсутствие развития, несомненно, следует решать вопрос. Если это дозированная мотивация и движущая сила без фанатизма, то стоит ли избавляться от него или достаточно обуздания этого чувства? В любом случае тема страхов – один из ключей к самому себе.