Психолог: ссоры в социальных сетях энергозатратны, как и живые

Психолог Булгакова: ссоры в социальных сетях так же энергозатратны, как и живые. Полемика в виртуальном мире по ущербу порой даже не уступает спорам в реальной жизни. В результате бурной дискуссии в интернете выброс гормона стресса может быть не меньше, чем при настоящей драке. Люди устроены так, что если они пишут о чём-то, что им важно, то любой негативный комментарий воспринимают как личный выпад и обиду. А это чревато неприятными последствиями для психики.

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Психолог Екатерина Булгакова отметила, что спор с незнакомым человеком на любую тему ради того, чтобы самоутвердиться, — это заведомо проигрыш, это вредно для психологического здоровья.

Кстати, негативить в интернете может войти во вредную привычку. Если именно споры в Сети становятся для вас самоцелью, то они могут превратиться в бегство от реальных проблем и даже вызвать зависимость.

«Интернет-спор может быть эффективен, только если вы знаете оппонента лично. Тогда в споре может родиться истина. Но и тут есть промашки. У оппонента может быть плохое настроение, или вы рискуете затронуть больную тему, привести неудачный пример», — заключила Булгакова.