$79.97-0.0285.92+0.04

Психолог Булгакова: ссоры в социальных сетях так же энергозатратны, как и живые

Психолог Булгакова: ссоры в социальных сетях так же энергозатратны, как и живые. Полемика в виртуальном мире по ущербу порой даже не уступает спорам в реальной жизни. В результате бурной дискуссии в интернете выброс гормона стресса может быть не меньше, чем при настоящей драке. Люди устроены так, что если они пишут о чём-то, что им важно, то любой негативный комментарий воспринимают как личный выпад и обиду. А это чревато неприятными последствиями для психики.

Психолог: ссоры в социальных сетях энергозатратны, как и живые
© Секрет Фирмы

Психолог Екатерина Булгакова отметила, что спор с незнакомым человеком на любую тему ради того, чтобы самоутвердиться, — это заведомо проигрыш, это вредно для психологического здоровья.

Кстати, негативить в интернете может войти во вредную привычку. Если именно споры в Сети становятся для вас самоцелью, то они могут превратиться в бегство от реальных проблем и даже вызвать зависимость.

«Интернет-спор может быть эффективен, только если вы знаете оппонента лично. Тогда в споре может родиться истина. Но и тут есть промашки. У оппонента может быть плохое настроение, или вы рискуете затронуть больную тему, привести неудачный пример», — заключила Булгакова.

В целом причина хейта может быть разной. Некоторых просто переполняют эмоции и при наличии проблем с умением формулировать свои мысли это часто приводит к грубым обидным высказываниям.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий