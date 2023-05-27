Психолог: личные границы означают четкие правила взаимодействия

Психолог: личные границы означают чёткие правила взаимодействия людей с вами. Каких-то единых границ не существует, у каждого человека они разные. Однако задача у этих правил одна — обеспечить физический и эмоциональный комфорт человеку. Специалист Ирина Черкасская посоветовала не бояться быть неудобным, обозначая окружающим, что для вас приемлемо, а что нет. Тогда со временем им придётся начать учитывать ваши потребности.

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Что такое личные границы. Простой пример

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Говоря по-простому, личные границы — это то пределы допустимого отношения окружающих к вам, пояснила психолог «Клиники Фомина» Ирина Черкасская в беседе с «Вечерней Москвой». Эти невидимые заборчики, за которые нельзя переходить, каждый человек должен устанавливать сам. Каких-либо универсальных правил нет.

Вот простой пример: на улице вас рукой остановил незнакомец. Нет, нападать он не собирается — просто хотел узнать время. С точки зрения закона прохожий ничего не нарушил, но вряд ли вы в восторге от того, что до вас дотрагивается кто-то посторонний. Если вам стало некомфортно, значит вашу личную границу нарушили.

И это пример только физического нарушения личных границ. По словам психолога, у человека есть ещё эмоциональные, материальные и ментальные границы.

Как установить личные границы

Выстроить личные границы нетрудно. Вам нужно лишь ответить на вопрос: как вы хотите, чтобы к вам относились другие люди. Также психолог посоветовала определить свои потребности и способы их удовлетворения.

То есть нужно чётко понимать, в каких ситуациях вам хорошо, а в каких вы вам уже неуютно. Некоторые границы у каждого из нас уже выстроены, мы просто не задумываемся об этом. Особенно ощутимы физические границы — нам не нравится, когда кто-то незнакомый до нас дотрагивается или слишком близко к нам подходит.

Черкасская подчеркнула, что нужно постоянно тренироваться обозначать свои границы. Делайте это постепенно, небольшими шагами. Начните с незначительных ситуаций и потихоньку переходите к более значимым для вас вещам. Не бойтесь быть неудобным, тогда окружающие это сразу заметят и начнут корректировать своё поведение. Ведь если вы вежливо попросите слишком близко стоящего к вам человека чуток отойти, вряд ли он не отойдёт.