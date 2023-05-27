Психолог: личные границы означают четкие правила взаимодействия людей с вами
Психолог: личные границы означают чёткие правила взаимодействия людей с вами. Каких-то единых границ не существует, у каждого человека они разные. Однако задача у этих правил одна — обеспечить физический и эмоциональный комфорт человеку. Специалист Ирина Черкасская посоветовала не бояться быть неудобным, обозначая окружающим, что для вас приемлемо, а что нет. Тогда со временем им придётся начать учитывать ваши потребности.
Что такое личные границы. Простой пример
Говоря по-простому, личные границы — это то пределы допустимого отношения окружающих к вам, пояснила психолог «Клиники Фомина» Ирина Черкасская в беседе с «Вечерней Москвой». Эти невидимые заборчики, за которые нельзя переходить, каждый человек должен устанавливать сам. Каких-либо универсальных правил нет.
Вот простой пример: на улице вас рукой остановил незнакомец. Нет, нападать он не собирается — просто хотел узнать время. С точки зрения закона прохожий ничего не нарушил, но вряд ли вы в восторге от того, что до вас дотрагивается кто-то посторонний. Если вам стало некомфортно, значит вашу личную границу нарушили.
И это пример только физического нарушения личных границ. По словам психолога, у человека есть ещё эмоциональные, материальные и ментальные границы.
Как установить личные границы
Выстроить личные границы нетрудно. Вам нужно лишь ответить на вопрос: как вы хотите, чтобы к вам относились другие люди. Также психолог посоветовала определить свои потребности и способы их удовлетворения.
То есть нужно чётко понимать, в каких ситуациях вам хорошо, а в каких вы вам уже неуютно. Некоторые границы у каждого из нас уже выстроены, мы просто не задумываемся об этом. Особенно ощутимы физические границы — нам не нравится, когда кто-то незнакомый до нас дотрагивается или слишком близко к нам подходит.
Черкасская подчеркнула, что нужно постоянно тренироваться обозначать свои границы. Делайте это постепенно, небольшими шагами. Начните с незначительных ситуаций и потихоньку переходите к более значимым для вас вещам. Не бойтесь быть неудобным, тогда окружающие это сразу заметят и начнут корректировать своё поведение. Ведь если вы вежливо попросите слишком близко стоящего к вам человека чуток отойти, вряд ли он не отойдёт.
Высшей формой нарушения личных границ можно назвать абьюз. Так называют физическое или психологическое насилие одного партнёра над другим. Но есть хорошая новость: абьюзера можно вычислить уже на первом свидании.