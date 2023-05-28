Как справиться с тревогой и волнением перед серьезным разговором

Как настроиться перед важной встречей рассказывает тренер по дизайну голоса, речи и публичным выступлениям Седа Каспарова.

Репетиция разговора

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Безусловно, нельзя точно знать, что спросит вас начальник, и какие моменты он захочет обсудить. Однако можно попробовать сымитировать разговор. В этом могут помочь друзья или родственники. Но важно не только то, как вы будете разговаривать и отвечать на вопросы, но и то, как вы это сделаете.

Нужно уверенно произносить говорить и отстаивать свою точку зрения. Для этого необходимо четко выговаривать слова, не впадать в ступор и не мычать. Лучше сделать небольшую паузу, чтобы обдумать свою мысль и донести ее до руководителя. Даже если ваш разговор будет нести негативный характер, то, как вы держитесь, произведет на начальство впечатление.

Синдром самозванца

Некоторые думают, что если начальник позвал нас на серьезный разговор, то он недоволен нашей работой и тем, как мы справляемся с поставленными задачами. Вам может не хватать уверенности в себе, и вы не до конца убеждены в своей компетенции.

Для того чтобы понять, действительно ли вы профессионал в своем деле и ценный работник, попросите помощи у близких людей. Спросите их, в чем заключается ваша ценность. Таким образом вы узнаете много своих положительных качеств, на которые раньше даже не обращали внимание. Это придаст вам уверенности и поможет избавиться от синдрома самозванца.

Не нужно пытаться понравиться

Не нужно пытаться понравиться руководителю и расположить его к себе любой ценой. Лучше настроиться и быть самим собой. Для этого выберите ту одежду, в которой вам будет комфортно, но с соблюдением правил дресс-кода компании. Это поможет вам расслабиться во время серьезного разговора.

Поработайте над своей речью

Грамотная и красивая речь поможет вам справиться с волнением перед разговором с руководителем. Вы будете точно знать, что сможете донести вашу точку зрения до собеседника, и он вас услышит. Необходимо избавиться от слов-паразитов, поработать над интонацией, тоном голоса и темпом речи.

Восходящая интонация делает ваш голос «детским» и маловажным. Высокий голос выдает вашу неуверенность, а быстрый темп речи не дает вникнуть собеседнику в суть речи. Кроме того, человек, который тараторит, выглядит неуверенным в себе, может легко сбиться, оговориться и потерять нить разговора.

Необходимо поменять интонацию на нисходящую. Это сделает тон голоса ниже, и он будет звучать более глубоко. Это придаст вам солидности и повысит значимость в глазах руководителя. Он захочет к вам прислушаться.

Нужно избавиться от заполнения пауз различными звуками. Начальник будет акцентировать внимание на вашем мычании, а не на речи. Смысл слов будет теряться. Лучше честно сказать руководителю, что вам нужно несколько секунд, чтобы обдумать ответ на его вопрос. Такой ход расположит его к вам.

Развивайте уверенность в себе

Работа над уверенностью в себе поможет не бояться общаться с человеком, который выше вас по статусу, уметь донести до руководителя свою точку зрения и быть понятым. Это повысит вашу значимость в глазах начальника, и он захочет прислушиваться к вашему мнению.

Поработайте над своим образом

Кроме речи, важно уметь правильно жестикулировать во время разговора. Суетливые жесты будут выдавать ваше волнение и неуверенность в себе. Руководитель не будет воспринимать вас всерьез. Более того, важно научиться устанавливать визуальный контакт с собеседником. Встаньте перед зеркалом и представьте, что общаетесь с начальником. Проследите чтобы ваш взгляд не бегал. Людям важно, чтобы с ними разговаривали и не боялись смотреть в глаза.