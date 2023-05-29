Психолог объяснила, как выявить разрушающие отношения

Когда один партнер постоянно критикует другого и подавляет его желания, отношения нездоровые. Об этом "Мосленте" рассказала медицинский психолог Наталья Губарева.

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По словам эксперта, должны насторожить такие особенности отношений, как то, что мужчина заставляет женщину "работать мамой", не замечая ее интересов в других сферах. Часто это аргументируется тем, что именно он "добытчик", а партнерше якобы нет смысла тратить время и силы на работу. Такие установки люди часто получают в детстве.

В разрушающих отношениях партнер всегда берет инициативу и ответственность на себя, не готов идти на компромисс в важных решениях. Он часто использует манипуляции, обесценивает интересы другого и критикует его.

Если близкий человек не поддерживает, а будто сфокусирован на недостатках человека, это яркий признак нездоровых отношений. Необходимость угождать в качестве приоритета может стать причиной расстройств психики и психосоматических заболеваний. В отношениях, которые можно считать гармоничными, несогласия принято объяснять осторожно и обязательно поддерживать близкого человека.