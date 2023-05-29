Психолог объяснила, как выявить разрушающие отношения

Психолог Губарева объяснила, как выявить разрушающие отношения
Когда один партнер постоянно критикует другого и подавляет его желания, отношения нездоровые. Об этом "Мосленте" рассказала медицинский психолог Наталья Губарева.
По словам эксперта, должны насторожить такие особенности отношений, как то, что мужчина заставляет женщину "работать мамой", не замечая ее интересов в других сферах. Часто это аргументируется тем, что именно он "добытчик", а партнерше якобы нет смысла тратить время и силы на работу. Такие установки люди часто получают в детстве.
В разрушающих отношениях партнер всегда берет инициативу и ответственность на себя, не готов идти на компромисс в важных решениях. Он часто использует манипуляции, обесценивает интересы другого и критикует его.
Если близкий человек не поддерживает, а будто сфокусирован на недостатках человека, это яркий признак нездоровых отношений. Необходимость угождать в качестве приоритета может стать причиной расстройств психики и психосоматических заболеваний. В отношениях, которые можно считать гармоничными, несогласия принято объяснять осторожно и обязательно поддерживать близкого человека.
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