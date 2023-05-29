Психолог рассказала о пользе засевших в голове мелодий

Есть мелодии невзрачные, есть грустные, есть бравурные. А есть те, которые застревают в мозгу на перманентном повторе, и сколько ни тряси головой, вылетать из нее не хотят. Журнал «Слово и Дело» разобрался, почему у людей иногда заедает внутреннюю пластинку, и стоит ли в таком случае пытаться выключить свой индивидуальный проигрыватель.

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С песней, которая долгое время играет в голове, сталкивался, наверное, каждый. Причем совершенно не обязательно это будет полноценная композиция. Зачастую речь идет об одной-двух строчках, раз за разом повторяющихся в сознании.

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Разумеется, уже после нескольких повторений возникает желание разобраться, что происходит, и как от этого избавиться. Наиболее впечатлительные люди способны даже заподозрить у себя те или иные заболевания, вплоть до злокачественных новообразований в мозгу. Но, как объяснила корреспонденту «Слово и Дело» психолог Елена Овчаренко, на самом деле это не проблема, просто наш мозг так переключается.

Эксперт пояснила, что «ушной паразит» помогает снизить уровень тревожности и оберегает психику от излишнего напряжения. При этом он может свидетельствовать о том, что человек на подсознательном уровне испытывает необходимость сосредоточиться на каком-то вопросе или процессе. То есть это такой определенный способ активизировать память.

«С одной стороны, такое застревание помогает нам снять напряжение, с другой стороны, оно позволяет нам переключиться, если это необходимо. Мы часто подавляем какие-то свои страхи, какие-то проблемы, как бы откладываем их. Но постоянно находимся в тревоге, и такое застревание музыки в голове позволяет нам переключаться, то есть снять определенное напряжение», — пояснила Елена Овчаренко.

В связи с этим совершенно не обязательно анализировать именно тот отрывок, который крутится в голове, и пытаться найти смысл в полутора строчках песни, на которых «заело пластинку». Тем более, что у навязчивой мелодии не обязательно будут слова. Вместо этого психолог рекомендует вспомнить, насколько часто возникает такое заедание и выяснить, что же случилось перед тем, как в голове зазвучала песня.

«Мы же не обязательно застреваем на мелодии или на словах. То есть люди думают, что это связано: условно, что болит, о том мы и говорим, но это не так. Это может быть просто сопутствующий элемент, связанный с услышанным в детстве сочетанием слов или навязчивой установкой, которые всплывают, если человек, например, не отдохнул, и его психика нестабильна».

Елена Овчаренко пояснила, что нет смысла прибегать к каким-то народным рецептам, чтобы избавиться от навязчивой мелодии. Например, пытаться допеть про себя или вслух композицию целиком. Это сработает только если соответствующая установка уже есть в голове. Но поскольку «ушной паразит» — не заболевание, а результат работы подсознания, то лучше позволить мозгу работать так, как он считает нужным, поскольку в любом случае он это делает для, а не на зло своему носителю.

«Когда люди чрезмерно любят все контролировать, наше подсознание устает с этим бороться и таким способом дает нам возможность переключиться, либо настроиться, либо закрыть какие-то свои моменты. Когда ты занят мыслями, как заработать денег, и в голове включается песня, ты целый день ходишь, поешь ее, и на следующий день чувствуешь прилив энергии, потому что подсознание отдохнуло», — пояснила психолог.