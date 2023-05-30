Что делать, если вы стали свидетелем травли

Когда речь заходит о травле — в школе, на улице, в сети или на работе, — в фокус внимания попадают две категории: жертва и агрессор. У первой выискивают признаки, которые стали причиной конфликта, второму сулят немедленное наказание. В реальности дело обстоит куда сложнее. Эксперты Центра толерантности Еврейского музея рассказывают, что делают остальные в момент конфликта, как с ними работать и почему нам так тяжело вмешаться.

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Ролевые модели: агрессор, жертва, свидетели

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Представьте классический конфликт: слабая жертва, сильный агрессор, несколько молча сочувствующих зрителей, пара-тройка активно поддерживающих травлю подпевал. Скорее всего, у вас перед глазами уже появился образ каждого персонажа.

Жертва — полная девочка в очках или тоненький мальчик в футболке с логотипом рок-группы из прошлого века, подросток отличающейся национальности, ребенок в недорогой одежде. Говорит тихо, держится вдали от шумных компаний, чем-то серьезно увлекается.

Агрессор — уверенная и крупная девушка с ярким макияжем или такой же крупный парень из футбольной команды. Держится напористо, говорит громко, не слишком хорошо учится.

Свидетели — те, кто склоняются к позиции агрессора, неприятные личности. Те, кто хотят, но боятся поддержать жертву, добрые, но слабые.

Что нужно сделать? Наказать агрессора, пристыдить свидетелей, поддержать жертву.

Казалось бы, все понятно. Вот только описанная выше ситуация и модель — это миф. И он наносит ущерб всем участникам травли.

На самом деле жертвой травли может стать абсолютно любой человек вне зависимости от его физических данных, национальности, возраста, социального положения, успеваемости и внешнего вида. Попытка найти у жертвы признаки, которые «заставили» агрессора вести себя подобным образом, приводят к его неосознанному оправданию. Это еще не виктимблейминг, но уже первые шаги к нему. Ни цвет волос, ни длина юбки у девушек и волос у юношей, ни музыкальные вкусы, ни уровень владения русским языком не могут стать критерием, по которому жертва попадает в свою ролевую позицию. Это всегда выбор, и не только агрессора.

Последнего мы чаще всего воспринимаем как человека, заслуживающего немедленного порицания, наказания и санкций. Мы не пытаемся понять, почему он так поступил, а если и пытаемся, то снова анализируем поведение жертвы, а не состояние инициатора травли. Агрессор изначально представляется в позиции силы, хотя чаще всего происходит ровно наоборот. Обидчик сам зачастую является уязвимым человеком, который пытается закрыть одну из потребностей: в контроле над ситуацией, в уважении или в любви.

Поведение агрессора — это выбор, но не только его самого, а еще коллектива и среды

Свидетелем травли может стать каждый. Причин бездействия достаточно — от страха до равнодушия. Иногда свидетелям кажется, что травля не касается их напрямую, но они так или иначе столкнутся с последствиями. Поведение свидетелей — это точно такой же выбор: помочь или не помочь. И на него, как и на поведение агрессора, тоже влияет атмосфера коллектива.

Травля — это не проблема двоих

Эксперты проекта противодействия травле «Каждый важен» за 4 года работы определили, что свидетели — это как раз та категория детей (или взрослых), с которой необходимо работать для достижения эффекта. Жертва и агрессор жестко ограничены рамками своих ролевых моделей, но свидетели — то самое молчаливое большинство — могут повлиять на ситуацию: предотвратить травлю или остановить ее.

Травля — это болезнь коллектива, который допускает агрессию и издевательства

Люди, которые предлагают решить проблему, воздействуя только на агрессора, просто отказываются взять на себя ответственность за происходящее. Если жертва или агрессор сменят школу (работу), сам класс (коллектив) не исцелится. В нем отсутствуют ценности решения конфликтов, уважения друг друга и личных границ, а значит, рано или поздно появятся новый агрессор и новая жертва. Тот, кто вчера был свидетелем, займет иную ролевую модель. И это если не самая гуманистическая, то самая конкретная и личная причина изменить ситуацию, пока вы находитесь в позиции свидетеля.

В ситуации травли каждый участник коллектива — пострадавший. Родители детей, оказавшихся в позиции свидетелей, могут воспринимать произошедшее так: «Это происходит не с моим — значит, не страшно». Увы, даже самый отдаленный от травли человек уже вовлечен и страдает, приобретая так называемую травму свидетеля. Из-за постоянного опасения стать жертвой у свидетелей снижается качество жизни, внимательность и способность к планированию. Люди, находящиеся в сообществе, пораженном травлей, систематически находятся в напряжении, что в конечном итоге отражается на здоровье.

Когда что-то происходит ежедневно, каким бы ужасным ни было событие, оно перейдет в разряд нормы.

Почему свидетели не вмешиваются?

В коллективе, где происходит травля, нет чувства безопасности. Здесь страшно всем, и не только жертве. Именно хронический страх и чувство выученной беспомощности становятся одной из главных причин, по которой люди не вмешиваются, а сохраняют одну из позиций: молчание, безразличие или пассивное одобрение.

Среди паттернов поведения свидетелей при травле можно выделить:

«А что я могу? Я никак не остановлю этот ужас. Я бессилен».«Если я вмешаюсь, то сам стану жертвой. Зачем мне это нужно? Лучше кто-то еще. Я боюсь».«У всего всегда есть причина. Может, жертва вообще первая начала? Я не хочу разбираться и ищу оправдания. Я хочу надежности».

Все эти паттерны укрепляют в свидетеле чувство собственной слабости, бессилия и неуверенности. Такие установки в будущем могут серьезно навредить. Если испытывать негативные эмоции в течение длительного времени, чувства притупляются, наступает безразличие. Психика защищает себя от разрушения. В лучшем случае безразличие выражается цинизмом и сарказмом, в худшем — подавлением эмпатии и потерей способности переживать яркие эмоции.

Поиск надежности даже в ситуации травли (третий паттерн в списке) показывает, что свидетель лишен возможности контролировать что-либо в своей жизни. Это проявляется в отстраненной или даже поддерживающей травлю позиции. Зачастую необходимость почувствовать контроль над ситуацией приводит свидетеля в позицию будущего агрессора.

Что можно сделать?

Работа со страхом — длинный путь, который требует усилий не только самого свидетеля. Сложно перестать бояться, если среда однозначно толерантна к агрессии. В этой ситуации очень важно найти союзников: понять, что внутри агрессивной среды есть люди со схожей позицией. Объединившись с ними, можно исправить ситуацию: жестко выступить против агрессора либо перейти к работе с собственным бессилием.

Работа с бессилием — путь чуть более прямой. Мы часто отказываемся от действий, поскольку не уверены в их значимости или в принципе не знаем, как поступить.

Значимо любое действие, которое поддерживает жертву и указывает коллективу на недопустимость травли

Что вы можете сделать как свидетель травли: пересесть за другой стол, где никто никого не обижает и не сплетничает;

отказаться слушать сплетни и передавать их дальше;

не смеяться над обидной шуткой, когда все смеются;

высказать жертве свою поддержку: лично, в комментариях в социальной сети, позвонив, обняв;

осадить агрессора при всех, сказав простое «Хватит», или наедине;

публично выступить от лица жертвы;

чаще разговаривать с жертвой, демонстрировать свою поддержку: позвать гулять, сказать теплые слова, сесть рядом;

рассказать кому-то, кто может помочь;

заступиться за жертву, физически не дать совершиться травле.