Как обрести стабильность в быстро меняющемся мире

Стабильность – это ясность, что будет сегодня и чего ждать завтра. Она позволяет ощутить спокойствие и безопасность. Но за последние несколько лет произошло столько переломных событий, что планы многих людей разрушились как карточные домики. Это активизировало много тревожных расстройств и панических атак. Как вернуть в жизнь четкий распорядок и вновь начать планировать день, неделю или больший срок, рассказала «ФедералПресс» психолог, КПТ-терапевт Виктория Большакова.

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«Чтобы стабилизировать свою жизнь и вновь строить планы на день, неделю или месяц, важно ввести в свой распорядок дня постоянные переменные. Они выступают в роли скелета, на основании которого в будущем будут строиться задачи», – сказала специалист.

Первая переменная – режим дня. Его необходимо четко контролировать. Пробуждение, отдых, сон, приемы пищи – все это нужно зафиксировать на часах и делать ежедневно в одно и то же время. Такой подход позволит мозгу ощутить порядок в жизни, и уровень тревоги значительно снизится, отметила Большакова.

Вторая переменная – приоритетные области жизни. Человек должен выделить их для себя и заниматься исключительно ими. Это могут быть, например, работа и семья, работа и здоровье. Благодаря этому мозг успокоится и даст ощущение порядка.

Третья переменная – системный отдых. Нужно определить время пользования гаджетами, выделить минимум восемь часов на сон и соблюдать этот график без перебоев. Также должен быть отдых от суеты, навязчивых мыслей, людей в течение дня. Все это даст мозгу ощущение понятности ситуации вокруг.