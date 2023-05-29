Нет сил встать с кровати: психолог рассказала, чем опасна депрессия

Люди страдают от этого неприятного и мучительного недуга, но порой даже не знают об этом. Депрессия может настигнуть человека незаметно для него самого и серьезно испортить жизнь. Как выявить у себя симптомы заболевания и что делать в таком случае?

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Каковы причины депрессии?

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Депрессия – заболевание, которое встречается во всех возрастных и социальных группах, рассказывает системный психолог, действительный член Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги Анна Белоусова. Это одно из самых популярных психических заболеваний. Оно развивается постепенно, но важно вовремя заметить его появление, предупреждает психотерапевт.

«Вам может казаться, что нет, вы просто сегодня не выспались или у вас плохое настроение. А может, вы просто переутомились, или вдруг вам просто надоела привычная еда или любимый сериал. Но на самом деле это все может быть признаками нарастающей депрессии», – замечает Анна Белоусова.

Депрессия может появиться по различным причинам.

Биологические факторы: возраст

наследственность

период после родов (постродовая депрессия)

нарушение обмена веществ

Социальные факторы: беременность

разводы

изменение социального положения (потеря работы или бизнеса)

переезд в другую страну

психологические травмы

Как распознать у себя депрессию?

При депрессии может снижаться или, наоборот, повышаться аппетит.

«Наблюдается снижение функционала во всех сферах жизни: у человека по всем фронтам происходят какие-то дисфункции и неполадки», – замечает психолог.

Начинаются и проблемы со сном.

«Человека мучает бессонница, он спит урывками или, наоборот, целыми днями спит и не встает. Да вообще не живет свою жизнь, все время чувствует себя уставшим, нет сил на элементарные действия: почистить зубы, принять душ», – указывает собеседник «ФедералПресс».

Зачастую у больного депрессией не соблюдаются нормы гигиены.

«Человек теряет интерес к своей собственной внешности, не соблюдает нормы общества. Человек начинает пахнуть потом, ему все равно, помыл ли он голову, успел ли он поесть», – говорит Белоусова.

При этом нельзя путать депрессию с ленью и прокрастинацией, предупреждает психолог.

«При депрессии человек не просто ленится: у него реально нет сил на то, чтобы совершать какие-то действия. Человеку может быть плохо физически, это иногда такое состояние, как будто он заболел», – замечает эксперт.

Как избавиться от депрессии?

Не следует заниматься самолечением, предупреждает эксперт: следует обратиться за помощью к специалисту.

«Лучше прийти на прием к психотерапевту, к врачу, который может действительно помочь вам диагностировать депрессию, и это даже не психолог, а врач-психотерапевт», – замечает Белоусова.

Психолог считает, что ранняя диагностика позволит защитить человека от последствий депрессии.

«На начальной стадии, когда заболевание постепенно проявляется, человеку становятся неинтересны привычные занятия и вещи – еда, спорт, общение с близкими. Теряются цели, смыслы, мотивация», – рассказывает психолог о ходе заболевания.

Идеи больше не зажигают человека, больному не хочется ходить на работу, не хочется достигать своих целей.

«Потом постепенно появляются суицидальные мысли. Лучше до этого, конечно, не доводить, а обратиться к врачу, который на ранней стадии поможет решить эту проблему», – заметила Белоусова.