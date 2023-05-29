Как по-настоящему научиться любить и принимать себя

Психолог рассказала, как «подружиться» со своими минусами и начать жить счастливо.

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Анна Тэжик, аналитический психолог, психосоматотерапевт, коуч: Любовь к себе — одно из важнейших качеств здоровой личности, которое позволяет чувствовать удовлетворённость и полноценно общаться с окружающими. Однако у многих оно отсутствует или недостаточно развито.

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Первым шагом на пути к развитию этого навыка является принятие. Подавляя свои желания, мы не получаем удовлетворения от жизни. Как это исправить? Для начала необходимо отключиться от оценок окружающих и сосредоточиться на собственных потребностях.

Важно «подружиться» со своими недостатками и ослабить самокритику, ведь плюсы и минусы каждого из нас уникальны. Будьте благодарны своим усилиям, делая всё возможное для улучшения жизни. Чтобы быстрее понять себя, заведите дневник и записывайте туда свои успехи, даже самые маленькие.

Помните, что окружение также сказывается на самовосприятии. Общение с людьми, которые ценят и принимают вас, будет благоприятно влиять на ваше мировоззрение.

Как полюбить себя?

Когда принимать себя вы уже научились, можно переходить к следующему шагу – любви. Для этого необходимо:

научиться наслаждаться временем, которое вы проводите наедине с собой;

заниматься тем, что приносит удовольствие и развивает вас;

быть добрым к себе. Научитесь воспринимать себя, как лучшего друга и не занимайтесь самобичеванием, если что-то не получается;

не сравнивать себя с другими;

уделять время саморазвитию. Всё новое — шаг навстречу своему «Я»;

ценить любые усилия и достижения. Признание и похвала важны для самооценки;

принимать комплименты.

С чего начать?

Взращивание любви к себе – длительный процесс, требующий усилий. Начните с малого.

Не критикуйте и не осуждайте свои действия и поступки.

Следуйте собственным желаниям и потребностям. Не подвергайте их цензуре, а научитесь удовлетворять в здоровых пределах.

Окружайте себя позитивом. Смотрите хорошие фильмы, читайте вдохновляющие книги.

Отпускайте прошлое. Не цепляйтесь за обиды и ошибки, двигайтесь вперёд.

Помните, этот навык приходит постепенно. Чем больше доброты и заботы вы себе дадите, тем быстрее сможете увидеть изменения. Главное — приложить усилия и сделать первый шаг.

Почему важно любить себя?

Это качество играет большую роль для полноценной и счастливой жизни.

Придаёт веру в собственные силы и способности.

Позволяет реализовывать потенциал. Без любви и принятия не будет стремления к развитию и достижению целей.

Приносит удовлетворение. Это значит, что вы начнёте ценить жизнь.

Повышает сопротивляемость стрессам. Осознание своей ценности позволяет легче справляться с трудностями.

Позитивно влияет на отношения. Люди будут охотнее с вами взаимодействовать.

Если игнорировать самого себя, может увеличиться риск появления депрессии и низкой самооценки. Как итог — мотивация к жизни падает, а это приводит к зависимостям и пагубным привычкам. Запускается колесо последствий. Коммуникации с другими людьми обрываются, и самочувствие ухудшается.

Что может помешать полюбить себя?

Зачастую можно столкнуться с препятствиями на пути к развитию этого качества. Речь о:

негативной самокритике. Постоянное самоуничижение затрудняет развитие положительного отношения к себе;

сравнении с другими. Когда вы сопоставляете себя с кем-либо, то видите только его достоинства и свои недостатки. Самооценка ставится под удар. Если вы придаёте слишком большое значение чужому мнению, трудно любить себя свободно. Это может быть связано с нашим травмирующим опытом из детства. Например, родители сравнивали вашу успеваемость в школе с победами других ребят;

желании угождать другим. Огромное внимание к ожиданиям окружающих оставляет мало места для понимания собственных потребностей и желаний. Стремление к недостижимому идеалу парализует прогресс и мешает наслаждаться путешествием по жизни;

неспособности прощать. Удерживая обиды и стыд за прошлые ошибки, вы не принимаете себя безусловно;

избегании сложных эмоций. Отказ от неприятных чувств, таких как злость, страх или гнев, мешает быть в полной гармонии. Например, грусть — нормальное и здоровое чувство. Попытки избежать её мешают психическому восстановлению и росту;

отсутствии самопознания. Не уделяя времени саморефлексии, трудно понять собственные потребности, ценности и сильные стороны. Удерживая истории о том, кем вы должны быть, вы ограничиваете способность принять то, кем вы являетесь на самом деле;

игнорировании физических и эмоциональных потребностей. Когда вы уделяете недостаточно внимания здоровому питанию, сну, спорту и общению, сложно испытывать любовь. Без чувства смысла и направления трудно найти ценность в себе;

слишком высоких требованиях. Установка нереалистичных стандартов и наказание за их невыполнение вызывают раздражение. Имея жёсткое представление о том, кто вы есть и на что способны, вы ограничиваете позитивный рост и изменения. Гибкость мышления крайне необходима;

неспособности устанавливать границы. Неумение отстаивать собственные потребности и говорить «нет» питает раздражение и мешает заботе о себе. Здоровые границы — это акт любви к себе.

Что посмотреть и почитать, чтобы сделать шаг навстречу себе?

Кино и литература учат нас многому, в том числе и саморефлексии. Собрали работы, которые поднимают эту тему.

Фильмы

«Пенелопа». Доброе фэнтези о силе любви. Как может измениться не только внутренний мир, но и внешний облик, если есть настоящие чувства.

«Домашняя работа». Драматичная история о подростковых трудностях. Когда смысл жизни потерян, судьба может внести свои коррективы в виде любви.

«Коко до Шанель». Экранизированная биография легендарной личности, которой пришлось пройти через массу сложностей. Если есть сила и упорство, можно изменить целое поколение.

«Король говорит». Невероятная история преодоления страхов короля Англии. Драма об обретении своего голоса.

«Одержимость». Кино о юном барабанщике, который мечтает стать великим музыкантом, но не находит поддержки со стороны близких. Путь к величию зачастую тернист. Иногда желание может перерасти в одержимость.

Книги

«Ты в порядке» (Алина Адлер). Инструкция психолога о том, как нужно поступать с самим собой. Серьёзные вопросы через призму историй, которые основаны на реальных случаях из практики.

«К себе нежно» (Ольга Примаченко). Книга-медитация, призывающая услышать собственный голос среди множества других. Экологичное взаимодействие с миром и людьми.

«Хижина» (Уильям Янг). Философский роман о прощении и принятии. Только обретя покой внутри, мы способны жить.

«Любовь к несовершенству». Открытия буддийского монаха Генима Сунима о том, как научиться любить себя со всеми несовершенствами. «Сначала будь добр к себе, потом к другим».