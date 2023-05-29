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Психолог перечислила признаки начальника-тирана

Кандидат психологических наук Марина Гогуева перечислила признаки, позволяющие выявить начальника-тирана на работе. Ее слова приводит «Пятый канал».

Психолог перечислила признаки начальника-тирана
© Lenta.ru

По словам Гогуевой, абьюзер выдает себя проявлением психологического или физического насилия по отношению к коллегам. Такие люди всегда стараются держать людей в зависимости от себя и разными способами заставляют их подстроиться под себя и свое настроение, объяснила психолог.

Такие начальники предпочитают общаться с подчиненными и сослуживцами на повышенных тонах, нередко публично обесценивают и унижают их. Кроме того, они с легкостью могут игнорировать чужие вопросы и замечания, давать поручения и не озвучивать дедлайн, придираться без повода, отметила Гогуева.

Также начальник-абьюзер может задерживать зарплату, чтобы сотрудники ходили и выпрашивали у него честно заработанные средства, подытожила психолог.

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