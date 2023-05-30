Психолог рассказала, что вам мешает обращаться с деньгами/
У людей, которые работают по найму и тех, кто владеет своим бизнесом разный подход к деньгам. Об этом психолог и предприниматель Юлия Доманова рассказала «Газете.ру».
У предпринимателей лучше прокачана ответственность в принятии решений, они больше рискуют и готовы жить в переменчивых условиях, в то время как наемные сотрудники больше стремятся к безопасности.
Она также объяснила, что финансовое мышление — это «совокупность представлений о мире в контексте денег».
Еще психолог пояснила, что зачастую мы наделяем финансы человеческими качествами. Иногда они вызывают страх, иногда — желание.
Мы тревожимся, когда их не хватает и расслабляемся, когда они в избытке. Поэтому важно грамотно выстраивать отношения с деньгами. Если вас успокаивает наличие средств, накопите достаточную подушку безопасности.
Например, чтобы 3 месяца можно было бы спокойно жить.
«Базово для комфортной жизни мы должны уметь вести бюджет, учитывать доходы и расходы. Но даже с этим не все могут справиться психологически, так как им мешают негативные финансовые установки. Например, некоторые люди испытывают тревогу при планировании финансового бюджета. И в подавляющем большинстве случаев такая реакция отрицательно сказывается на уровне их жизни», — сказала психолог.