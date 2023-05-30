$80.06+0.0985.90-0.02
40 минут назад

Время — деньги: как правильно планировать бюджет

WomanHit.ru

Психолог рассказала, что вам мешает обращаться с деньгами/

Время — деньги: как правильно планировать бюджет
Фото: WomanHit.ruWomanHit.ru

У людей, которые работают по найму и тех, кто владеет своим бизнесом разный подход к деньгам. Об этом психолог и предприниматель Юлия Доманова рассказала «Газете.ру».

У предпринимателей лучше прокачана ответственность в принятии решений, они больше рискуют и готовы жить в переменчивых условиях, в то время как наемные сотрудники больше стремятся к безопасности.

Она также объяснила, что финансовое мышление — это «совокупность представлений о мире в контексте денег».

Еще психолог пояснила, что зачастую мы наделяем финансы человеческими качествами. Иногда они вызывают страх, иногда — желание.

Мы тревожимся, когда их не хватает и расслабляемся, когда они в избытке. Поэтому важно грамотно выстраивать отношения с деньгами. Если вас успокаивает наличие средств, накопите достаточную подушку безопасности.

Например, чтобы 3 месяца можно было бы спокойно жить.

«Базово для комфортной жизни мы должны уметь вести бюджет, учитывать доходы и расходы. Но даже с этим не все могут справиться психологически, так как им мешают негативные финансовые установки. Например, некоторые люди испытывают тревогу при планировании финансового бюджета. И в подавляющем большинстве случаев такая реакция отрицательно сказывается на уровне их жизни», — сказала психолог.

Психология,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий