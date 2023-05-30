Психолог рассказала, что вам мешает обращаться с деньгами/

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У людей, которые работают по найму и тех, кто владеет своим бизнесом разный подход к деньгам. Об этом психолог и предприниматель Юлия Доманова рассказала «Газете.ру».

У предпринимателей лучше прокачана ответственность в принятии решений, они больше рискуют и готовы жить в переменчивых условиях, в то время как наемные сотрудники больше стремятся к безопасности.

Она также объяснила, что финансовое мышление — это «совокупность представлений о мире в контексте денег».

Еще психолог пояснила, что зачастую мы наделяем финансы человеческими качествами. Иногда они вызывают страх, иногда — желание.

Мы тревожимся, когда их не хватает и расслабляемся, когда они в избытке. Поэтому важно грамотно выстраивать отношения с деньгами. Если вас успокаивает наличие средств, накопите достаточную подушку безопасности.

Например, чтобы 3 месяца можно было бы спокойно жить.