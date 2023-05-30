Истории девушек, переживших порноместь

Со сливом нюдсов — распространением интимных фотографий без согласия владельца — сталкиваются не только знаменитости.

Super поговорил с девушками, чьи обнаженные снимки попали в Сеть, а также выяснил, что делать в случае слива.

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Настя, 27 лет

Когда мне было 17 лет, я начала встречаться с парнем. Это мои первые отношения. Мы были вместе около года, но в итоге я стала инициатором разрыва — устала от его патриархальных замашек. Парень пытался контролировать мою жизнь, а еще постоянно подчеркивал, что стал моим первым сексуальным партнером. Он был уверен, что именно в этом кроется секрет идеальных отношений и в будущем мы поженимся.

После расставания он преследовал меня около полугода. Потом мне понравился другой парень, о чем узнал мой бывший. Тогда на почве обиды, ревности и низкой самооценки он слил мою обнаженную фотографию в Сеть. Снимки были сделаны на его телефон еще во время отношений: в момент близости он попросил сделать пару кадров на память, так как я «выглядела невероятно красиво и сексуально». Я доверяла ему, поэтому согласилась на фото.

Нюдс он опубликовал на своей странице VK, откуда фото быстро разлетелось по пабликам вроде «Курицы Краснодара». Посты сопровождались ссылкой на мой аккаунт и текстом: «Это Настя, дает всем, очень любит в жопу, ничем не брезгует». Дошло до того, что фотку использовали в рекламе каких-то жвачек для возбуждения.

Тогда я не испытала стыда, хоть мне и пытались его навязать: некоторые знакомые перестали со мной общаться, другие участвовали в распространении фотки. Один парень на районе, например, подходил к общим знакомым со словами «Видал че?», показывал мой нюдс и начинал мусолить тему. Еще была девчонка — моя “подружка”, которая решила возвыситься на моем фоне: удалила из друзей, выражала пренебрежение и поливала грязью за спиной.

Близкие друзья меня поддержали, некоторым из них вообще было плевать на эту ситуацию. Сама я не переживала из-за произошедшего. Фотка была классной: я сижу сверху, у меня рыжие волосы, красивая грудь. Да, обнаженная, но что страшного в голой женской груди? Этот слив не испортил мою репутацию. Как бы он мог это сделать? Поговорили неделю и забыли.

Вместо стыда я испытала только шок, за ним — чувство разочарования. Я не понимала, зачем бывший так поступил. Думала: «Ты с ума сошел! Как можно выносить интим на публику? Я тебе доверяла, ты был моим первым парнем». Я пыталась поговорить с ним, но все закончилось тем, что мы с подружками пришли к нему домой и залили ему лицо перцовкой. Он убежал, а на следующий день звонил и угрожал судом, полицией и медэкспертизой.

Помню, я как-то написала владельцу одного из пабликов, куда слили мою фотографию. Спросила, где он взял фото, а он ответил: «Дура, ты совсем счет потеряла мужикам, что уже не помнишь, с кем **ешься?». Тогда я связалась с поддержкой VK, прикрепила все ссылки и скриншоты из этой группы. Ее сразу удалили — фотка обнаженная, а такой контент в соцсетях запрещен. Аналогично я поступила с остальными сообществами, в которых публиковали посты обо мне: через сайт с функцией поиска по фото находила активные публикации, все копировала и скриншотила, а потом отправляла в поддержку VK.

Я думаю, что девушке, которая оказалась в подобной ситуации, не нужно паниковать. Твоими фотками можно любоваться, а обнаженная ты на них или нет, не имеет значения. Если плакать, извиняться и вести себя, как жертва, тебя постоянно будут пытаться уколоть. Если преподнести слив нюдсов как фотосессию для журнала Playboy, отношение будет другое. Если хочешь, чтобы над этой ситуацией все посмеялись и забыли, то сама посмейся и забудь. Хочешь наказать обидчика? Действуй. Если хочешь, чтобы это стало нормой, то заведи OnlyFans и получай за нюдсы деньги. Я выбрала стратегию «он козел, но мне все равно». И всем быстро стало плевать на произошедшее.

Маша, 26 лет

Когда мне было лет 20, я общалась с одним парнем: не моего типажа, но в плане дружбы все складывалось отлично. На тот момент он расстался с девушкой и довольно болезненно переживал разрыв. Я старалась его поддержать, мы стали близкими друзьями.

С его бывшей девушкой я не была знакома лично, но, как это часто оказывается в маленьких городах, мы были в курсе про существование друг друга. Разумеется, она узнала, что я дружу с ее бывшим парнем, и восприняла неправильно. Она не пыталась поговорить со мной, а каким-то образом взломала мою страницу VK и вытащила из переписок нюдсы, которые я отправляла своему бывшему молодому человеку. Коряво нафотошопила с ними мои «интимные переписки» с незнакомыми парнями и начала распространять среди знакомых и в местных пабликах.

Эта девушка не скрывала, что организовала слив, поэтому к ней подключились люди, которым я не нравилась, и тоже начали тиражировать всюду мои снимки. Не помню, чтобы сильно горевала: были компании, в которых меня обсуждали, называли шлюхой, но это не приобрело массовый характер. Первое время я старалась залечь на дно и не высовываться, чтобы лишний раз не давать поводов для сплетен, но потом заняла позицию, что мне плевать. К тому же нюдсы были эстетичные, без намека на пошлость. Ребята, которые меня поддерживали, часто писали: «Фотки — огонь! Не парься».

В целом я не планировала мстить девушке, которая устроила слив. Не пошла в полицию, потому что боялась, что придется вовлекать в эту историю родителей. Обо всем произошедшем я рассказала своему другу — ее бывшему парню, из-за которого по большому счету все и произошло. Он решил пригрозить ей схожим способом: сказал, что сольет уже ее нюдсы, если она не прекратит портить мне жизнь. Она успокоилась, хоть распространение фоток это не остановило. Какое-то время они еще курсировали по перепискам знакомых, но потом все стихло.

Позднее я узнала, что закон был на моей стороне. Сейчас думаю, что в таких случаях нужно обращаться в полицию. Сотрудники могут снисходительно относиться к таким делам, но я знаю истории девчонок, чьи интимные снимки слили в Сеть, и им помогли. В таких ситуация важно не молчать и дать понять обидчикам, что тебе нестрашно, а если они продолжат, то ты напишешь заявление. Конечно, люди могут продолжить тебя обсуждать, но в информационном поле хейт поутихнет.

Люди, занимающиеся распространением чужих нюдсов, не думают о последствиях. Одна девушка, которая активно участвовала в распространении моих фоток, потом стала жертвой слива, но в ее случае реакция была другой из-за характера снимков. Контент PornHub рядом не стоял! Я слышала, что ее фотки до сих пор обсуждают. Для меня это самое страшное: наверное, не зря говорят, что любой контент, который попадает в интернет, остается там навсегда. Я переживаю, что мои фотки снова всплывут и об этом узнают родные и коллеги. Когда та девушка только слила мои нюдсы, я удаляла переписки VK. У меня до сих пор есть привычка их чистить.

Как обезопасить себя от слива и что делать, если он все-таки случился

Обмен интимными снимками — нормальная практика между партнерами, если это происходит в доверительном ключе и по обоюдному согласию. Но даже максимально доверительные отношения — еще не гарант того, что ваши снимки не попадут в Сеть. Есть термин «порноместь», под которым подразумевается распространение интимного контента (фото или переписок) с целью навредить человеку. Мстят в этом случае не только бывшим партнерам: под раздачу попадают более успешные коллеги или люди, которые вызывают агрессию у порномстителя.

удаляйте интимный контент из переписок. В идеале для обмена нюдсами лучше использовать мессенджеры с функцией удаления сообщений у себя и собеседника — например, Telegram;

следите за облачными сервисами. Сделанные на смартфон нюдсы оседают в синхронизированных облачных хранилищах, которые могут взломать. Если хотите себя обезопасить, синхронизацию лучше отключить;

сохраняйте анонимность. Защита личных (тем более интимных) данных — важное условие, если вы хотите обезопасить себя от слива и его последствий. Вот несколько правил:

Если переживаете за нюдсы, то не показывайте на снимках лицо и удаляйте метаданные снимков, которые содержат информацию об авторе фото.

Если вы все-таки стали жертвой слива, знайте: закон на вашей стороне. Юристы, с которыми поговорил Super, отмечают, что в данном случае ответственность предусмотрена статьей 137 УК РФ «Нарушение неприкосновенности частной жизни». Наказания могут быть разные: от штрафа до лишения свободы сроком до двух лет.

«Могут быть и другие нарушения — например, по статье 163 УК РФ “Вымогательство”, когда человека шантажируют распространением интимных фото, — объясняет адвокат Кирилл Прозоров. — В случае, когда присутствуют оба нарушения, наказание за них идет в совокупности».

«Если сбор интимной информации сопряжен со взломом почты или социальных сетей, будет дополнительная квалификация по статье 138 УК РФ “Нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений”», — добавляет адвокат Татьяна Соломина.

Кроме того, говорит адвокат Галина Кобец, некоторые снимки попадают под статью 242 УК РФ «Распространение и оборот порнографии».

Кобец объясняет, что для обращения в полицию достаточно факта, что интимные снимки слили в Сеть.

«Доказательства будут собирать сотрудники, однако если у вас есть скриншоты переписок с предполагаемым злоумышленником, их обязательно нужно предоставить, даже если переписка носит интимный характер. Все это может помочь», — говорит эксперт.

Татьяна Соломина добавляет, что скриншоты переписки также следует приложить, если злоумышленник угрожал вам распространением нюдсов: «В случае содержания в этих угрозах требования денег, его можно будет привлечь к ответственности за вымогательство».

Кроме того, вы можете подать гражданский иск о возмещении морального вреда.

«Статья 151 ГК РФ подразумевает, что человек может обратиться за компенсацией, если действия другого лица нанесли ему моральные страдания. В случае с нюдсами пострадавший переживает, что его интимные снимки оказались в свободном доступе, он может получать из-за этого оскорбления, поэтому имеет все основания обратиться в суд за компенсацией, — объясняет Кирилл Прозоров. — Однако моральный ущерб сложно оценить, поскольку на практике он оценивается на основе внутренних убеждений судьи».

В любом случае обращение в органы законопорядка — отличное решение в такой ситуации. Сотрудники полиции, говорит Галина Кобец, обязаны принять меры и начать проверку, а в случае необходимости возбудить уголовное дело. Прекратить распространение фото поможет обращение в службу поддержки социальных сетей, которые стали местом действия слива. Если вы увидели, что ваши нюдсы без согласия публикуют в пабликах, делайте скриншоты и отправляйте жалобу модераторам, как это делала героиня нашего материала.