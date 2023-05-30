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Психолог рассказала, как быстро успокоиться при тревоге

Сменить сильное чувство тревоги на спокойствие можно, задействовав парасимпатическую нервную систему. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на психолога Ольгу Романив.

Психолог рассказала, как быстро успокоиться при тревоге
© Сетевое издание m24.ru

"Чтобы переключиться в режим "спокойствия" нам необходимо задействовать парасимпатическую нервную систему, то есть перейти на глубокое дыхание. В первую очередь – "животом", – посоветовала специалист.

Выполнять такой способ дыхания следует, начиная вдох снизу, как бы изнутри живота. После нужно наполнить воздухом легкие и поднять ключицы.

При этом выдыхать психолог советовала медленнее, чем вдыхать.

Еще одним способом, который позволит снизить уровень тревоги, является дыхание с задержкой.

Для этого следует сделать глубокий вдох, выдохнуть на счет 4, задержать дыхание на счет 7 и снова вдохнуть на счет 8.

Выполнять циклы можно, пока не почувствуются спокойствие и расслабление.

Помимо этого, в состоянии стресса человека может попытаться сосредоточиться на дыхании и не обращать внимания на тревожные мысли, сообщила Романив.

В свою очередь, врач-эндокринолог Зухра Павлова отметила, что гормоны стресса покидают человеческие организм со слезами или через мышечную активность.

Во втором случае человек может отправиться на прогулку, выполнить приседания или выпить немного воды, что прервет синтез главных гормонов стресса.

При частой тревожности, панических атаках и неврозах психолог Романив рекомендовала обратиться за консультацией к специалисту.

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