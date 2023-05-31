Психолог назвал признаки сексуальных наркоманов

Сексуальную зависимость иногда используют, чтобы оправдать измену или противозаконное поведение, говорит психолог Джошуа Граббс. В беседе с The Guardian он назвал настоящие признаки и причины нарушений полового поведения.

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Специалист подчеркнул, что диагноза «сексуальная зависимость» в психологии не существует. Его исключили из списка заболеваний из-за отсутствия главного маркера любой зависимости — вероятности летального исхода после передозировки. Однако, по наблюдениям Граббс, число людей, которые считают себя сексуальными наркоманами постоянно растет.

«Когда клиент просит помощи из-за сексуальной зависимости, я понимаю, что он не может контролировать свою активность и это вызывает проблемы», — рассказал Граббс.

Он добавил, что в чаще всего причина нежелательного полового поведения одна: такие люди не умеют управлять своей жизнью и хотят убежать от реальности.