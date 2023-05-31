Как по речи собеседника понять, что он врет

Можно сколько угодно присматриваться к человеку и ждать, когда он коснется уха, особым образом сменит позу или потрет глаз, но все это, по мнению клинического психолога Станислава Самбурскогопю, на самом деле не говорит о том, что собеседник скрывает правду. «Универсальных и надежных невербальных признаков определения лжи не существует, — считает эксперт. — Распознать лжеца можно по его речи, которая напрямую связана с мышлением человека и отражает то, что человек думает и хочет сказать. Более того, речь подвержена влиянию когнитивной нагрузки — сложности процесса мышления». А врать однозначно куда сложнее, чем говорить правду: нужно придумать правдоподобную историю, невозмутимо ее рассказывать, соблюдая при этом хронологию событий и избегая фактических противоречий, и много чего еще.

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«Все эти задачи требуют большого усилия и внимания со стороны лжеца. А это значит, что его речь становится менее свободной, менее разнообразной, менее детальной и менее согласованной. Именно эти признаки можно использовать для распознавания лжи», — рассказал Станислав Самбурский изданию «Газета.ру».

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Как выяснилось, лжецы используют меньше слов и предложений, стараются быть краткими и конкретными, чтобы не запутаться в своей лжи или не сказать лишнего. Вдобавок они избегают употребления личных местоимений и глаголов в первом лице, стараются дистанцироваться от своей лжи и создать впечатление объективности или неучастия.

«Когда человек врет, он часто задает вопросы или повторяет слова собеседника. Делается это, чтобы выиграть время для размышления или проверки своей лжи на правдоподобность. Также лжецы реже используют модальные глаголы “можно”, “нужно”, “должен” и слова-усилители “очень”, “совсем”, “абсолютно”. Обманщик старается смягчить свою ложь или сделать ее менее утвердительной», — объяснил такую закономерность психолог.

Грамматические и логические ошибки в своей речи вруны допускают на фоне снижения концентраци из-за высокой когнитивной нагрузки.

Однако не стоит рубить с плеча и по одному-двум признакам тут же навешивать на человека ярлыки.

«Если вы заметили один или несколько признаков лжи в речи вашего собеседника, это еще не значит, что он точно врет. Возможно, он просто нервничает, скромничает, шутит или не знает, как признаться, что вы ему симпатичны. Поэтому делать выводы о человеке по речи или поведению все равно стоит с осторожностью. Кроме того, лжецы бывают настолько искусными, что даже заподозрить их во лжи может быть не под силу и опытному психологу», — рассказал Станислав Самбурский.

«Все эти задачи требуют большого усилия и внимания со стороны лжеца. А это значит, что его речь становится менее свободной, менее разнообразной, менее детальной и менее согласованной. Именно эти признаки можно использовать для распознавания лжи», — рассказал Станислав Самбурский изданию «Газета.ру».

Как выяснилось, лжецы используют меньше слов и предложений, стараются быть краткими и конкретными, чтобы не запутаться в своей лжи или не сказать лишнего. Вдобавок они избегают употребления личных местоимений и глаголов в первом лице, стараются дистанцироваться от своей лжи и создать впечатление объективности или неучастия.

«Когда человек врет, он часто задает вопросы или повторяет слова собеседника. Делается это, чтобы выиграть время для размышления или проверки своей лжи на правдоподобность. Также лжецы реже используют модальные глаголы “можно”, “нужно”, “должен” и слова-усилители “очень”, “совсем”, “абсолютно”. Обманщик старается смягчить свою ложь или сделать ее менее утвердительной», — объяснил такую закономерность психолог.

Грамматические и логические ошибки в своей речи вруны допускают на фоне снижения концентраци из-за высокой когнитивной нагрузки.

Однако не стоит рубить с плеча и по одному-двум признакам тут же навешивать на человека ярлыки.