Саморазвитие личности: что это такое, и какие есть способы

Статья подготовлена под редакцией психолога, кандидата философских наук Оксаны Коноваловой.

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Этимология и происхождение слова, разные подходы и концепции к понятию. На чём основано саморазвитие личности? Зачем оно нужно? С чего начать и к чему нужно стремиться? Как процесс саморазвития личности должен протекать «правильно»? Кто обучает людей саморазвитию или приставка «само» предполагает только собственный путь? Способы саморазвития, которые стоит взять на вооружение. Лучшие книги для саморазвития.

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Саморазвитие очень важно для многих из нас. Наша личность развивается на протяжении всей нашей жизни. При этом уровень развития напрямую зависит только от прилагаемых нами усилий.

Многие считают, что понятие «Саморазвитие» искусственное и придумали его ленивые личности, неспособные к мышлению, для того чтобы оправдать своё безделье.

То есть все знания и умения мы получаем только в школе и в ВУЗах, а потом нужно просто жить, работать, создавать семьи, а не маяться ерундой. Но это неверно.

Саморазвитие и самосовершенствование позволяет нам вывести нашу личность на новый уровень, что, в свою очередь, дарит нам ту жизнь, которая удовлетворяет все наши душевные, эмоциональные и физические потребности.

Этимология и происхождение слова, разные подходы и концепции к понятию

Саморазвитие или самостоятельное развитие — это самостоятельное развитие собственных физических и интеллектуальных сил при помощи самостоятельных занятий и индивидуальной деятельности.

«Саморазвитие через постоянное обучение — это фундаментальная стратегия успешной жизни» — Ингрид Каммингс «Живой ум».

Несмотря на то, что саморазвитием личности интересовались ещё философы Античности (например, Пифагор, Сократ, Платон, Аристотель), это понятие до сих пор не считается изученным до конца.

В современной философии, педагогике и психологии разные взгляды на понятие развития личности.

Например, некоторые философы считают, что саморазвитие — это процесс «самостроительства», самосозидания личности, опирающееся на самопознание человека. Педагоги определяют саморазвитие, как самоорганизацию, самовоспитание личности, психологи — как активность в процессе самоутверждения, саморегуляцию или процесс жизненного самоутверждения.

У современной науки, занимающейся исследованиями в области саморазвития личности, существует несколько подходов в понимании саморазвития:

Функциональный (причинный, каузальный) — во всех сферах деятельности человек рассматривается как сугубо функциональное существо.

Например, отечественный психолог Б. Г. Ананьев считает, что формирование личности происходит на общественном опыте — общепринятых функциях, ролях, позициях.

«Все сферы мотивации и ценностей детерминированы именно этим общественным становлением личности» — Б. Г. Ананьев.

Ещё один психолог В. Н. Мясищев считает, что связь человека с окружающим его миром определяет его внутренний мир и напрямую влияет на структуру его личности.

Субъектно-целевой — акцентирующийся в первую очередь на ценностно-смысловых характеристиках личности, то есть определяя её, как центр культурной идеологии. Системологический —включающий в себя оба предыдущих подхода и дающий целостное представление в изучении понятия саморазвития.

творческая деятельность;

развитие потенциала личности;

жизненный путь;

саморазвитие;

самореализация;

самоактуализация;

самосовершенствование. В отечественной психологии основными понятиями, отражающими личностный рост и развитие, являются:

На чём основано саморазвитие личности? Зачем оно нужно?

Если говорить простым языком, то саморазвитие — это стремление человека к самосовершенствованию, желание сделать себя, окружающий мир и свою жизнь лучше, максимально раскрыть свои способности.

безопасность;

сон;

еда и другие. Потребность в саморазвитии личности нельзя отнести к базовым, ведь появляется она только после того, как человек удовлетворил другие потребности, от которых зависит его биовыживание:

Потребность в саморазвитии для человека находится не на том же уровне, что и потребность во сне или пище. По-другому базовые потребности называются витальными (от лат. vita – жизнь). Это то, от чего зависит жизнь в биологическом смысле слова.

Если человека оставить без воды, без пищи, без сна, без возможности ходить в туалет, он лишится жизни в прямом смысле этого слова.

Без саморазвития жить можно.

Заниматься саморазвитием или нет – не вопрос выживания, а вопрос выбора. Если есть выбор – заниматься или не заниматься саморазвитием, то это не базовая потребность.

Говоря о саморазвитии, нередко имеют в виду и такие процессы, как самореализация или самоактуализация. Да, для многих саморазвитие и означает раскрытие своего потенциала, способностей, талантов, даже самовыражение.

В пирамиде потребностей Абрахама Маслоу потребность в самоактуализации находится на самом верхнем уровне, то есть настолько далеко от базовых потребностей, насколько это вообще возможно.

Поэтому полноценное саморазвитие становится возможным лишь тогда, когда все базовые потребности человека уже закрыты, частично или полностью.

Самосовершенствование предполагает поиск возможностей для реализации своего потенциала, умение формировать цели и достигать их, понимание своих желаний и потребностей.

Профессиональное — курсы переподготовки, дополнительное образование и т.п.

Интеллектуальное — развитие кругозора, расширение знаний, потребность в новой информации.

Духовное — поиск смысла жизни, познание себя, выбор морального и нравственного пути.

Социальное — комфортное взаимодействие с окружающими, способность решения конфликтов мирным путём, умение работать в команде и т.п.

Психическое — развитие эмоциональной сферы (чувства, эмоции, ощущения и т.д.).

Физиологическое — улучшение физического самочувствия, здоровья.

Физическое — совершенствование тела (вес, выносливость, форма и т.п.). Саморазвитие человека имеет несколько направлений:

С точки зрения психологии, самосовершенствование даёт человеку возможность преодолевать жизненные трудности, научиться анализировать события, понимать свои стремления, улучшать свои умения и навыки, уметь работать с информацией и использовать эти знания на благо себе и окружающим.

Саморазвитие позволяет человеку комфортно чувствовать себя при смене психологических ролей, безболезненно адаптироваться в разных жизненных ситуациях.

Каждый человек имеет право выбрать одно или несколько направлений саморазвития или не заниматься им вовсе.

С чего начать и к чему нужно стремиться?

Как и в любом деле, прежде чем заняться самосовершенствованием, необходимо выбрать направление саморазвития, определить конечную цель и составить план по её достижению.

В первую очередь необходимо направление, в котором вы хотите развиваться. Важно понимать, что именно вас не устраивает в вас самих и вашей жизни.

«Хочу ли я на самом деле измениться или это моё сиюминутное желание?»

«Нравится ли мне то, чем я занимаюсь?»

«Есть ли то, от чего я хочу/могу отказаться?»

«Есть ли в моей жизни то, что я хочу полностью изменить?»

«Есть ли что-то, что доставляет мне физический или психологический дискомфорт?» Самый простой способ, который поможет выбрать направление, это задать себе вопросы:

Запишите каждый волнующий вас вопрос и дайте на него развёрнутый ответ. Так вы определите собственное направление саморазвития.

Следующий этап — постановка цели.

Существует два подхода к определению цели в деле саморазвития:

Первый подход – классический. В нём цель ставится так же, как и в любой другой деятельности (чётко прописывается цель, этапы, сроки и средства её достижения, то есть это созвучно SMART-подходу).

Второй подход – интуитивный. В нём практически нет конкретики, что связано с самой спецификой процесса саморазвития.

Дело в том, что процесс саморазвития предполагает развитие не только конкретных навыков, умений и способностей человека, но и его потенциала в целом.

Как правило, человек не способен адекватно оценить свой потенциал, он с ним просто не знаком. Поэтому результаты саморазвития на отдельных этапах могут оказаться для человека неожиданными. Учесть их при составлении плана не всегда возможно.

Если вы выбираете классический подход, важно определить, что именно вы хотите получить в конце пути, какой результат полностью удовлетворит вас.

Цель должна быть конкретной, то есть основываться именно на ваших потребностях и желаниях, а не на желаниях ваших родных и близких.

Цель должна быть реальна. Например, если сейчас вы зарабатываете 20000 рублей, то через полгода ваш ежемесячный доход не вырастет до миллиона. Важно приложить к этому определённые усилия (смена профессии, повышение квалификации и т.п.), которые требуют больших временных затрат, чем 6 месяцев.

Цель необходимо записать. То, что находится у нас в голове, наши мысли и мечты — это всего лишь фантазии, не имеющие ничего общего с реальностью.

Достижение цели должно быть в несколько этапов. То есть конечный результат и промежуточные необходимо расписать поэтапно. Например, достижение основной цели — через 5 лет, промежуточные этапы — неделя, месяц, полгода, год. При определении цели необходимо соблюдать определённые правила, которые помогут вам конкретизировать её:

Если вы используете SMART-подход, то ваша цель должна быть: конкретной, измеримой, достижимой, реалистичной, определённой по времени и срокам.

Важно приложить все усилия, чтобы достичь конечной цели в установленный срок, для этого необходимо правильно расписать этапы её достижения.

Помните, при классическом подходе только правильно составленный план поможет вам достичь вашей цели!

План — это ваш путь к цели, распределённый на промежуточные этапы.

Первое, что вам нужно сделать, это составить план на день. Делать это нужно ежедневно. Специалисты рекомендуют уделять планированию утреннее время суток, а вечер оставить на подведение итогов.

приёмы пищи;

рутинные дела (уборка, готовка, поход в магазин и т.п.);

время и способы организации отдыха;

занятия, которые приведут вас к цели (например, тренировка, чтение книг, просмотр обучающих видео и т.п.) профессиональная деятельность. Определить цели дня и с учётом их составляйте свой план на день. В него должны быть включены следующие моменты:

Чтобы ваша мотивация не покинула вас, вам необходимо хорошо себя чувствовать, а для этого в первую очередь следует высыпаться. Потребность во сне у каждого человека своя – в среднем это 8 часов в сутки.

Если вам нужно больше или меньше часов для полноценного сна, ориентируйтесь прежде всего на свои ощущения и самочувствие, а не на среднестатистические рекомендации «для всех».

Незаменимым помощником здесь станут умные часы или фитнес-браслет с функциями мониторинга сна и стресса.

Важно понимать, что успеха в саморазвитии личности не достичь без самодисциплины. Некоторые специалисты считают, что нельзя давать себе слабину. Пропустите хоть один день, придётся начинать всё сначала.

Однако, нужно понимать, что чрезмерная дисциплина и контроль могут привести к тому, что вы вовсе откажетесь от движения вперёд. Во всём нужна мера.

Саморазвитие – длительный и сложный процесс.

Передышки, паузы, даже откаты назад неизбежны. Это нормально, это естественная часть этого процесса. Главное, не ругать себя и чётко определять, какое время вы даёте себе на передышку.

Обязательно уделяйте время для чтения книг по саморазвитию, неважно какое направление вы выбрали — здоровье или духовность. Книги по саморазвитию дадут вам советы, поддержат вас на вашем пути к совершенству, станут вашими учителями и наставниками.

Классический подход, предполагающий постановку цели, подходит далеко не всем людям. Для того чтобы выразить себя в этом мире и реализовать свой потенциал, вовсе не обязательно «составлять план» и «прописывать цели».

Не стоит путать саморазвитие с целеполаганием или целедостижением. И прежде всего вот почему: для многих людей саморазвитие является самоцелью, то есть оно само по себе есть цель. В рамках некоторых концепций саморазвитие является не только целью, но и смыслом жизни.

Например, методика предельных смыслов Д. А. Леонтьева рассматривает самореализацию как смыслообразующий процесс. Самореализация неотделима от саморазвития. Бывает, что человек, развивая себя, свой потенциал, уже понимает, что живёт «не зря», осознанно и полноценно.

получить работу мечты;

построить счастливые отношения;

улучшить качество жизни;

стать топовым экспертом в своей области;

научиться владеть своими эмоциями и т. д. Да, кому-то цель нужна:

Для таких людей саморазвитие – инструмент достижения цели. Но есть и другие люди, для которых саморазвитие ценно само по себе. И те, и другие по-своему правы, оба подхода имеют право на существование.

Как процесс саморазвития личности должен протекать «правильно»?

Вообще, человек развивается на протяжении всей своей жизни, поэтому совершенно неважно в каком возрасте вы решили стать лучшей версией себя. Да, возможно, в 20 лет этот процесс идёт легче, чем, допустим, в 50, но возраст не должен быть вашим якорем.

Главное — переходить этапы саморазвития последовательно, целеустремлённо и с удовольствием.

Вы должны делать это только для себя, ставить только свои цели, исполнять только свои желания. Потому что цели, навязанные или внушённые вам другими, либо не будут достигнуты, либо не принесут вам радости по итогу.

Саморазвитие должно происходить поэтапно. Прошли один отрезок своего пути, подвели итоги, перешли к следующему этапу.

Самопознание. Анализ своей личности, оценка своих слабых и сильных сторон.

Выявление своих потребностей.

Принятие решения — нужно вам менять что-то или нет.

Сравнение.

Анализ других людей, их поведения, образа жизни и т.п. Изучение, какие умения и навыки привели их к успеху.

Понимание, нужны ли они вам. Этапы саморазвития личности включают в себя:

Модификация. Этап, на котором происходит понимание, что именно вы хотите изменить в себе.

Принятие. Понимание и принятие своих слабостей. Помните, идеальных людей не существует. Цените себя!

Планирование. Только после познания и принятия себя можно начать планировать путь к достижению цели.

Воспитание саморазвития. Здесь вам придётся довольно тяжело, так как начнут всплывать сомнения, страх неуверенности. Главное — верить в себя и не останавливаться. Кто сказал, что будет легко? Саморазвитие — это тяжёлая задача. Действуйте, несмотря ни на что. Это нужно для того, чтобы вы поняли, нужны ли вам новые навыки или нет. Сравнивать себя с другими не нужно. Равняйтесь только на себя, на свои успехи и неудачи.

Этап собственно саморазвития самый длительный, так как совершенство не имеет пределов. Теперь вы знаете, чего хотите, как этого достичь и что вы ежедневно становитесь лучшей версией себя.

Кто обучает людей саморазвитию или приставка «само» предполагает только собственный путь?

Саморазвитием можно заниматься как самостоятельно, так и с помощью других людей.

Существуют тренеры, коучи, консультанты по вопросам личностного роста, психологи, наставники, менторы, которые помогают людям развиваться в разных направлениях, оказывая им психологическую и информационную поддержку.

Здесь важно понимать, какая конкретно помощь вам нужна.

Коуч вам поможет лучше понять себя и использовать свои ресурсы, а, например, наставник, поделится ещё и своим опытом.

Но основной путь саморазвития всё-таки придётся пройти самостоятельно. Только ваше желание, мотивация, ежедневный труд помогут вам изменить себя и свою жизнь. Никто другой, к сожалению, не сделает это за вас.

Способы саморазвития, которые стоит взять на вооружение

Методов и способов саморазвития личности очень много. Можно выбрать один, который вам больше всего нравится, но специалисты рекомендуют использовать несколько.

Просмотр видеоуроков, чтение книг по саморазвитию человека, слушание аудиозаписей.

Устранение негативных качеств личности и развитие положительных.

Выявление своих сильных и слабых сторон.

Распознавание своих чувств и эмоций и контроль над ними.

Распознавание своих потребностей, желаний и намерений.

Раскрытие и реализация талантов.

Своевременное удовлетворение своих базовых потребностей.

Занятие физическими упражнениями.

Организация гармоничного отдыха без дополнительных стимуляторов (например, алкоголя).

Отказ от вредных привычек (курение, обжорство и т.п.).

Гармонизация отношений с другими людьми.

Развитие компетенций в профессии, хобби.

Финансовая грамотность.

Грамотное планирование своего времени (исключите сплетни, «зависание» в интернете и т.п.)

Ежедневное планирование. Методы и способы воспитания саморазвития:

Неважно, какой способ вы выберете для себя. Может быть, вы будете счастливы, просто изучив иностранный язык или освоив новое хобби. Решать только вам.

Лучшие книги для саморазвития

Книга — это бесценный источник информации, который будет актуален во все времена. Она помогает не только получить новые знания, но и лучше понять себя. А книги по саморазвитию поддержат вашу мотивацию и помогут преодолеть ваши внутренние страхи и сомнения.

«Управление в условиях кризиса. Как выжить и стать сильнее». Автор — бизнес-консультант Ицхак Адизес.

«Сказать жизни «Да!» Автор — философ и психолог Виктор Франкл.

«Жизнь без границ». Автор — писатель и мотивационный оратор Ник Вуйчич.

«Идеальный шторм. Как пережить психологический кризис». Автор — психолог Екатерина Сигитова.

«Не бойся действовать. Женщина, работа и воля к лидерству». Автор — главный операционный директор Facebook Шерил Сэндберг.

«Когда жизнь сбивает с ног». Автор — психотерапевт Расс Хэррис.

«Мечтать не вредно». Автор — лайф-коучер Барбара Шер.

«Атлант расправил плечи». Автор — писатель Айн Рэнд.

«Хочу и буду». Автор — психолог Михаил Лабковский. Лучшие книги по саморазвитию:

Саморазвитие личности важно для каждого человека. Оно даёт нам шанс сделать себя и свою жизнь лучше, помогает обрести благополучие во всех сферах жизни и сделать нас счастливыми.

Развивайтесь и будьте счастливы!

Комментарий психолога, кандидата философских наук Оксаны Коноваловой

Развитие – процесс естественный и практически неизбежный. Такая система, как человек, не может не развиваться. Развитие предполагает последовательный и закономерный переход из одного состояния в другое. Это происходит с каждым из нас, хотим мы этого или не хотим.

Развитие бывает разным – например, прогрессивным или регрессивным, эволюционным или революционным. Строго говоря, у человека, который деградирует, тоже идёт процесс развития.

Развитие может быть естественным и проходить в разных направлениях.

И именно этот момент многих не устраивает, ведь таким способом можно «развиться» совершенно не в то состояние, в какое хотелось бы прийти. Поэтому понятие «саморазвитие» призвано обозначать процесс, отличный от естественного процесса развития человека.

В обыденном языке закрепилось понимание саморазвития как прогрессивного и целенаправленного развития личности при активном участии в этом процессе самой личности.

Иными словами, если развитие может происходить само собой и в каком угодно направлении, то, занимаясь саморазвитием, человек берёт этот процесс под контроль, организовывает его, осознанно выбирает направление, предвидит получение определённых результатов.

На мой взгляд, два самых значимых, принципиальных момента в саморазвитии, это активность и направленность.

Во-первых, человек активно занимается развитием (своих качеств, навыков, умений, способностей), что-то делает для этого (и в этом смысле саморазвитие означает не «само собой развивается», а «сам участвует в своём развитии»).