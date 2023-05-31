Женщины оказались лучшими руководителями, чем мужчины

У представительниц слабого пола выявили ряд преимуществ.

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Исследование британских психологов из Университета Бата показало, что дамы чаще, чем мужчины, становятся идеальными боссами.

По мнению специалистов, они способны более глубоко анализировать, формулировать и доводить до подчиненных цели и задачи.

Помимо этого, женщины-руководители реже мужчин выделяют сотрудников по половому признаку, отдавая предпочтение именно навыкам, таланту и старанию.

Удивительно, но даже в сложных и критических ситуациях представительницы слабого пола реже подвержены панике и отчаянию, чем шефы-мужчины.