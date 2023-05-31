$80.99+0.3186.50-0.01

Женщины оказались лучшими руководителями, чем мужчины

У представительниц слабого пола выявили ряд преимуществ.

Женщины оказались лучшими руководителями, чем мужчины
© Inc-News

Исследование британских психологов из Университета Бата показало, что дамы чаще, чем мужчины, становятся идеальными боссами.

По мнению специалистов, они способны более глубоко анализировать, формулировать и доводить до подчиненных цели и задачи.

Помимо этого, женщины-руководители реже мужчин выделяют сотрудников по половому признаку, отдавая предпочтение именно навыкам, таланту и старанию.

Удивительно, но даже в сложных и критических ситуациях представительницы слабого пола реже подвержены панике и отчаянию, чем шефы-мужчины.

К тому же, как выяснилось, дамы более ответственны и меньше тянут одеяло на себя, предпочитая «играть» в команде, а не поднимать всех под себя.

1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий