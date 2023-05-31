Женщины оказались лучшими руководителями, чем мужчины
У представительниц слабого пола выявили ряд преимуществ.
Исследование британских психологов из Университета Бата показало, что дамы чаще, чем мужчины, становятся идеальными боссами.
По мнению специалистов, они способны более глубоко анализировать, формулировать и доводить до подчиненных цели и задачи.
Помимо этого, женщины-руководители реже мужчин выделяют сотрудников по половому признаку, отдавая предпочтение именно навыкам, таланту и старанию.
Удивительно, но даже в сложных и критических ситуациях представительницы слабого пола реже подвержены панике и отчаянию, чем шефы-мужчины.
К тому же, как выяснилось, дамы более ответственны и меньше тянут одеяло на себя, предпочитая «играть» в команде, а не поднимать всех под себя.