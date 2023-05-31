Как побороть страх одиночества и обрести себя

Психолог-консультант рассказала, откуда берется этот страх и как с ним справиться.

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Страх одиночества как база отношений встречается намного чаще, чем кажется. Из-за него мы цепляемся за прошлое, даже когда оно самим не так уж и нужно, или партнера, с которым не так уж и комфортно. Лишь бы не оставаться одним.

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Возникать такой страх может в том случае, если в раннем возрасте не удалось справиться с переживанием одиночества. Например, когда ребенок резко почувствовал себя брошенным. При разводе родителей, уходе или гибели кого-то из значимых взрослых, особенно если по тем или иным причинам не хватило поддержки и помощи прожить эти сложные переживания. Во взрослом возрасте ему настолько невыносимо повторять этот сценарий, что он готов цепляться за любого, кто рядом. Родители Веры развелись, и это было очень болезненно. Они не смогли договориться между собой, из-за чего девочка потеряла контакт с отцом, который играл очень важную роль в ее жизни. Он был тем, кому она доверяла многие секреты, тем, кто понимал ее с полуслова, тем, кто знал ее лучше любого другого. Папы в жизни Веры стало совсем мало, а вскоре она узнала, что у него появилась новая семья. Развод родителей оказался трагедией, из-за которой она потеряла близкого человека. Вера повзрослела, но этот страх внезапного одиночества, связанный с потерей того, кого ты любишь, остался. Конечно, так происходит не всегда, и это вовсе не означает, что любой ребенок, родители которого развелись, обречен на страх одиночества. Детей травмирует не сам развод, а то, что они проживают во время него: если родители ведут себя как осознанные партнеры, помогают малышу адаптироваться к новым условиям, то пережить расставание проще.

Делай как я

Свою роль может сыграть нехватка тепла и любви в детстве, отсутствие ласкового обращения: в таком случае мы будем так хотеть, чтобы рядом был кто-то живой, теплый, способный сказать приятное слово, что само присутствие человека рядом будет для нас важнее качества общения и отношений. Для кого- то критическим может стать сравнение себя с другими: в нашей культуре давно принято, что женщина якобы не может быть счастлива без партнера рядом. В стремлении «не отставать» от подруг, бывших однокурсниц и моды мы начинаем гнаться за наличием партнера, чтобы стало «как у всех». Это стремление может усиливаться, если подобные ценности прививались и в семье. В этой гонке мы принимаем участие вместо того, чтобы остановиться, прислушаться к себе и понять, а нужны ли вообще отношения на этом этапе.

Наш вам совет:

Страх одиночества может возникать в том случае, если в раннем возрасте ребенок резко почувствовал себя брошенным — при разводе, уходе или гибели кого- то из взрослых. Свою роль может сыграть нехватка любви и тепла. В таком случае присутствие человека рядом будет важнее качества и глубины отношений. Важно научиться жить в удовольствие без привязки к отношениям. Стать интересной, развивающейся, ценной женщиной для самой себя. Той, кто всегда будет рядом, что бы ни случилось. Если избавиться от страха одиночества, то критерий в выборе партнера станет совсем другим. Вы начнете искать не любого, кто сможет закрыть брешь во внутреннем состоянии, а начнете обращать внимание на другие важные качества и ценности жизни и какой партнер нам бы подошел. Парадокс в том, что именно страх одиночества будет мешать найти того самого человека, с кем вы действительно сможете построить гармоничные отношения. Дело даже не в том, что мужчины боятся таких женщин. Просто когда мы любой ценой пытаемся заполнить пустоту внутри себя кем-то и отчаянно стараемся добиться одобрения и любви, то в этот момент забываем про себя: свои потребности, ощущения, чувства и развитие. Из- за этого становимся неинтересны прежде всего самим себе, а параллельно и тем, кого встречаем.

Сложить пазл

Боязнь остаться одной мешает строить по-настоящему глубокие и развивающие обоих отношения, что в результате приводит к еще большему разочарованию или же просто к тому, что вы выбираете жить друг с другом по привычке. Во взрослом возрасте Ольге оказалось сложно строить отношения и сложно расставаться с неподходящими людьми. Одиночество стало тем, чего она боится, и тем, от чего она бежит. Из-за этого она выбирала оставаться в отношениях даже с тем партнером, который ее не слишком устраивал или не устраивал вовсе. Страдала, и так по кругу. Если избавиться от страха одиночества, то критерий в выборе партнера станет совсем другим. Человек начинает искать не любого, кто сможет закрыть брешь во внутреннем состоянии, а начинает обращать внимание на другие важные для него качества и ценности, на то, как в целом выстраиваются отношения, на то, что важно именно для него, а не на то, «как удержать партнера, чтобы он не оставил меня одну». В каком-то случае, особенно если в детстве женщина чувствовала себя брошенной или отверженной, работа со специалистом может в разы ускорить и усилить положительные изменения. Так можно найти контакт с собой, со своей ценностью и истинными потребностями, после чего можно наслаждаться жизнью как без отношений, так и с ними, не чувствуя себя неполноценно в те этапы, когда рядом нет мужчины. А в целом секрет прост и одновременно с этим иногда сложен в исполнении. Важно перестать искать того, кто «долюбит», даст ощущение нужности, ценности, безопасности а стать этим человеком для самой себя.

Встреча с собой