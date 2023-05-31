Как побороть страх одиночества и обрести себя
Психолог-консультант рассказала, откуда берется этот страх и как с ним справиться.
Страх одиночества как база отношений встречается намного чаще, чем кажется. Из-за него мы цепляемся за прошлое, даже когда оно самим не так уж и нужно, или партнера, с которым не так уж и комфортно. Лишь бы не оставаться одним.
Возникать такой страх может в том случае, если в раннем возрасте не удалось справиться с переживанием одиночества. Например, когда ребенок резко почувствовал себя брошенным. При разводе родителей, уходе или гибели кого-то из значимых взрослых, особенно если по тем или иным причинам не хватило поддержки и помощи прожить эти сложные переживания. Во взрослом возрасте ему настолько невыносимо повторять этот сценарий, что он готов цепляться за любого, кто рядом. Родители Веры развелись, и это было очень болезненно. Они не смогли договориться между собой, из-за чего девочка потеряла контакт с отцом, который играл очень важную роль в ее жизни. Он был тем, кому она доверяла многие секреты, тем, кто понимал ее с полуслова, тем, кто знал ее лучше любого другого. Папы в жизни Веры стало совсем мало, а вскоре она узнала, что у него появилась новая семья. Развод родителей оказался трагедией, из-за которой она потеряла близкого человека. Вера повзрослела, но этот страх внезапного одиночества, связанный с потерей того, кого ты любишь, остался. Конечно, так происходит не всегда, и это вовсе не означает, что любой ребенок, родители которого развелись, обречен на страх одиночества. Детей травмирует не сам развод, а то, что они проживают во время него: если родители ведут себя как осознанные партнеры, помогают малышу адаптироваться к новым условиям, то пережить расставание проще.
Делай как я
Свою роль может сыграть нехватка тепла и любви в детстве, отсутствие ласкового обращения: в таком случае мы будем так хотеть, чтобы рядом был кто-то живой, теплый, способный сказать приятное слово, что само присутствие человека рядом будет для нас важнее качества общения и отношений. Для кого- то критическим может стать сравнение себя с другими: в нашей культуре давно принято, что женщина якобы не может быть счастлива без партнера рядом. В стремлении «не отставать» от подруг, бывших однокурсниц и моды мы начинаем гнаться за наличием партнера, чтобы стало «как у всех». Это стремление может усиливаться, если подобные ценности прививались и в семье. В этой гонке мы принимаем участие вместо того, чтобы остановиться, прислушаться к себе и понять, а нужны ли вообще отношения на этом этапе.
Наш вам совет:
Страх одиночества может возникать в том случае, если в раннем возрасте ребенок резко почувствовал себя брошенным — при разводе, уходе или гибели кого- то из взрослых. Свою роль может сыграть нехватка любви и тепла. В таком случае присутствие человека рядом будет важнее качества и глубины отношений. Важно научиться жить в удовольствие без привязки к отношениям. Стать интересной, развивающейся, ценной женщиной для самой себя. Той, кто всегда будет рядом, что бы ни случилось. Если избавиться от страха одиночества, то критерий в выборе партнера станет совсем другим. Вы начнете искать не любого, кто сможет закрыть брешь во внутреннем состоянии, а начнете обращать внимание на другие важные качества и ценности жизни и какой партнер нам бы подошел. Парадокс в том, что именно страх одиночества будет мешать найти того самого человека, с кем вы действительно сможете построить гармоничные отношения. Дело даже не в том, что мужчины боятся таких женщин. Просто когда мы любой ценой пытаемся заполнить пустоту внутри себя кем-то и отчаянно стараемся добиться одобрения и любви, то в этот момент забываем про себя: свои потребности, ощущения, чувства и развитие. Из- за этого становимся неинтересны прежде всего самим себе, а параллельно и тем, кого встречаем.
Сложить пазл
Боязнь остаться одной мешает строить по-настоящему глубокие и развивающие обоих отношения, что в результате приводит к еще большему разочарованию или же просто к тому, что вы выбираете жить друг с другом по привычке. Во взрослом возрасте Ольге оказалось сложно строить отношения и сложно расставаться с неподходящими людьми. Одиночество стало тем, чего она боится, и тем, от чего она бежит. Из-за этого она выбирала оставаться в отношениях даже с тем партнером, который ее не слишком устраивал или не устраивал вовсе. Страдала, и так по кругу. Если избавиться от страха одиночества, то критерий в выборе партнера станет совсем другим. Человек начинает искать не любого, кто сможет закрыть брешь во внутреннем состоянии, а начинает обращать внимание на другие важные для него качества и ценности, на то, как в целом выстраиваются отношения, на то, что важно именно для него, а не на то, «как удержать партнера, чтобы он не оставил меня одну». В каком-то случае, особенно если в детстве женщина чувствовала себя брошенной или отверженной, работа со специалистом может в разы ускорить и усилить положительные изменения. Так можно найти контакт с собой, со своей ценностью и истинными потребностями, после чего можно наслаждаться жизнью как без отношений, так и с ними, не чувствуя себя неполноценно в те этапы, когда рядом нет мужчины. А в целом секрет прост и одновременно с этим иногда сложен в исполнении. Важно перестать искать того, кто «долюбит», даст ощущение нужности, ценности, безопасности а стать этим человеком для самой себя.
Встреча с собой
После того как другая клиентка, Татьяна, смогла проработать ту самую травму брошенности из детства, она начала иначе смотреть на свои отношения. Ей стало очевидно, что они строятся вовсе не на близости и чувствах, в них нет доверия, гармонии и заботы, а есть только желание быть удобной для партнера. Некоторые моменты, столь хорошо заметные окружающим, стали видны и ей, но решиться на уход ей было по-прежнему страшно. Как и многие другие, вынужденные заново знакомиться с собой, она сперва испытала растерянность, не понимая, как ей жить, если все предыдущие устои и привычки потеряли ценность. Оказалось, что она полностью растворилась в отношениях и интересах партнера, не зная, что любит она сама, с какими людьми ей интересно. Работа по узнаванию себя растянулась не несколько месяцев: после того как Татьяна рассталась с партнером, она выяснила, что она не тихоня, которая вечерами любит готовить ужин из трех блюд, а путешественница и любительница нового, необычного, способная экспериментировать, удивляться и удивлять. У нее сменился круг интересов, появились новые знакомые, она начала иначе смотреть на окружающих ее мужчин. Татьяна перестала искать тех, «с кем она не будет одинока», а выбирала партнеров, которые были ей интересны, с кем ее жизнь становилась более насыщенной. Подстраиваться под них и прилагать усилия, чтобы эти люди оставались с ней как можно дольше, ей стало не нужно. Да и бояться одиночества Татьяна тоже перестала, прочно уяснив, что она нужна себе и важна для себя. Крайне важно научиться жить в удовольствие без привязки к отношениям. Не перестать их хотеть, втайне надеясь, что они появятся, а в целом снять напряжение с этой темы. Нужно стать интересной, развивающейся, ценной женщиной для самой себя. Той, кто всегда будет рядом, что бы ни случилось. И когда вы найдете это ощущение внутри себя, поймете, что одиночество не так уж страшно. Кайфуйте от контакта с собой и научитесь закрывать свои потребности сами. Тогда и партнера вы выберете не первого попавшегося, а находясь в состоянии свободного выбора. Не потому что без него вам плохо, а потому что с ним все хорошее усиливается.