Названо самое раздражающее качество начальника

Только треть россиян не имеет претензий к манерам своих непосредственных руководителей, согласно данным опроса, проведенного сервисом SuperJob. Самой раздражающей привычкой начальства 7% работников назвали вспыльчивость, особенно когда она выражается в агрессии и крике. При этом 4% признались, что им труднее всего совладать с некомпетентностью руководства.

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Прокрастинация, ложь и неприятие мнения подчиненных, а также обесценивание работы и отсутствие дисциплины в качестве самых неприятных черт управленцев назвали по 3% работающих россиян. По 2% назвали раздражающими бескультурье, высокомерие и безразличие.

Звонки и сообщения после окончания рабочего дня, нарушение личных границ, фаворитизм, жадность, злоупотребление полномочиями и игнорирование сообщений назвали раздражающими привычками по 1% опрошенных.