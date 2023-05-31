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Ножки свесил и поехал: как перестать быть удобным человеком

Как практиковать доброту, чтобы сохранять золотую середину, не "наносить любовь" другим и оставаться верными себе? Расскажет "Рамблер".

Ножки свесил и поехал: как перестать быть удобным человеком
© unsplash

Когда вы делаете добрые дела или проявляете доброту, не прикрывайте этим свои слабые зоны. Для некоторых людей возможность видеть, что кому-то плохо, нейтрализует собственное несчастье.

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Иногда готовность помогать основана на потребности быть хорошими, а следовательно чувствовать себя любимыми. Когда мы обретаем ясность относительно своих внутренних мотиваций, многие акты помощи теряют актуальность.

Юлия Погребинская
Юлия ПогребинскаяПсихолог, энергопрактик, совладелица центра Aurum, писательница.

Психолог перечислила неочевидные проявления доброты

Второй критерий оценки — возможность видеть человека не в моменте, а как бы со стороны. Когда мы смотрим на судьбу человека масштабно, может оказаться, что оказанная помощь вовсе не является таковой. Даже если человек сам просит нас о поддержке, воздержание от нее иногда становится проявлением истинной доброты. Не всякая протянутая рука становится опорой. Часто она становится костылем, не дающим человеку обрести самостоятельность и окрепнуть.

Для того, чтобы отличать костыль от опоры, прежде, чем принять решение, необходимо дать себе паузу, чтобы прийти в ровное состояние и увидеть большую картину пути человека. Также важно быть свободными от жалости, стремления помочь любой ценой и влияния совокупных факторов на наши мотивации.

Юлия Погребинская
Юлия ПогребинскаяПсихолог, энергопрактик, совладелица центра Aurum, писательница.

Некоторые просящие о помощи люди настолько привыкли жить за счет чужих сил, что научились качественно определять и давить на наши слабые места. Именно поэтому так важно осознавать их. Это обеспечит возможность принимать свободные от давления, необходимые в моменте решения.

Часто, следуя пути помощи, мы забываем о самом главном человеке в нашей жизни — самих себе. Невозможно быть щедрыми по отношению к людям, если мы регулярно обкрадываем сами себя. Не честно постоянно помогать другим из дефицита.

Юлия Погребинская
Юлия ПогребинскаяПсихолог, энергопрактик, совладелица центра Aurum, писательница.

Наша задача —научиться быть истинно добрыми и полезными сперва по отношению к себе, а потом по отношению к другим. Помогая другому человеку планомерно развиваться и крепнуть. Этот подход можно практиковать по отношению к любому живому существу, любого возраста. Обязательно включая себя самих в круг опекаемых нами людей.

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