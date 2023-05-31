Ножки свесил и поехал: как перестать быть удобным человеком

Как практиковать доброту, чтобы сохранять золотую середину, не "наносить любовь" другим и оставаться верными себе? Расскажет "Рамблер".

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Когда вы делаете добрые дела или проявляете доброту, не прикрывайте этим свои слабые зоны. Для некоторых людей возможность видеть, что кому-то плохо, нейтрализует собственное несчастье.

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Иногда готовность помогать основана на потребности быть хорошими, а следовательно чувствовать себя любимыми. Когда мы обретаем ясность относительно своих внутренних мотиваций, многие акты помощи теряют актуальность.

Юлия Погребинская Психолог, энергопрактик, совладелица центра Aurum, писательница.

Второй критерий оценки — возможность видеть человека не в моменте, а как бы со стороны. Когда мы смотрим на судьбу человека масштабно, может оказаться, что оказанная помощь вовсе не является таковой. Даже если человек сам просит нас о поддержке, воздержание от нее иногда становится проявлением истинной доброты. Не всякая протянутая рука становится опорой. Часто она становится костылем, не дающим человеку обрести самостоятельность и окрепнуть.

Для того, чтобы отличать костыль от опоры, прежде, чем принять решение, необходимо дать себе паузу, чтобы прийти в ровное состояние и увидеть большую картину пути человека. Также важно быть свободными от жалости, стремления помочь любой ценой и влияния совокупных факторов на наши мотивации.

Юлия Погребинская Психолог, энергопрактик, совладелица центра Aurum, писательница.

Некоторые просящие о помощи люди настолько привыкли жить за счет чужих сил, что научились качественно определять и давить на наши слабые места. Именно поэтому так важно осознавать их. Это обеспечит возможность принимать свободные от давления, необходимые в моменте решения.

Часто, следуя пути помощи, мы забываем о самом главном человеке в нашей жизни — самих себе. Невозможно быть щедрыми по отношению к людям, если мы регулярно обкрадываем сами себя. Не честно постоянно помогать другим из дефицита.

Юлия Погребинская Психолог, энергопрактик, совладелица центра Aurum, писательница.