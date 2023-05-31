5 ошибок при разговоре, из-за которых вас не слушают даже родные и близкие

Любой человек хочет, чтобы его внимательно слушали. Но бывают ситуации, когда близкие нас игнорируют и не воспринимают наши просьбы или предложения всерьез. Это происходит потому, что вы неправильно разговариваете. Тренер по голосу Седа Каспарова рассказала «Вечерней Москве», какие ошибки в речи приводят к тому, что к нам не хотят прислушиваться.

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С помощью речи мы можем показать, кто мы есть. Если человек говорит неуверенно, мямлит, сбивается и мычит вместо пауз, то собеседнику будет сложно вникнуть в суть сказанного. Нужно избавиться от нескольких ошибок, чтобы завоевать внимание слушателей.

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В речи много слов-паразитов

Многие привыкли использовать в своей речи слова-паразиты. Однако намного проще их заметить в разговоре другого человека, чем в своем. Когда фразы прерываются словами «короче», «типа», «ну» и «в принципе», смысл сказанного теряется. А собеседнику тяжело уловить суть сказанного.

Для того чтобы искоренить эту привычку, нужно понять, какие дискурсивы вы используете в своей речи наиболее часто. Можно попробовать записать свою речь или попросить кого-то из друзей внимательно послушать вас в течение определенного времени. Этот способ поможет постепенно избавиться от слов-паразитов и разнообразить речь.

Также есть упражнение, с помощью которого можно увеличить словарный запас. Выберете одну вещь и попробуйте описывать ее разными синонимами в течение одной минуты, не повторяясь.

Непонятные звуки вместо пауз

Кто-то предпочитает вместо пауз в речи издавать непонятные звуки. Однако окружающие будут слышать неразборчивые «а-а-а» или «э-э-э» вместо ваших слов. Это происходит, когда оратор подбирает в голове слова или пытается как можно быстрее сформулировать свою мысль.

— Тем не менее не нужно бояться делать паузы. Я рекомендую помолчать несколько секунд, чтобы собраться с мыслями, а также не шокировать своего собеседника непонятными мычаниями, — говорит эксперт. — В случае когда пауза затягивается, лучше честно признаться, что вам нужно какое-то время подумать над тем, что вы хотите сказать, и продолжить разговор. Этот способ заставит слушателей относиться к вам с уважением.

Молодежный сленг и жаргон

Англицизмы, жаргон и молодежный сленг делают нашу речь непонятной и нелогичной. Окружающим сложно будет понять ваши реплики, они попытаются уловить смысл отдельных слов и перестанут вникать в суть сказанного.

Кроме того, эти слова могут быть неуместными и заставят слушателей усомниться в ваших профессиональных и личностных качествах.

Неправильная интонация

Тон голоса играет огромную роль. Интонация влияет на то, как наши слова будут восприняты окружающими, услышат ли они нас.

Можно выделить два вида интонации:

— восходящая — когда голос резко поднимается и становится все выше и выше. В таком случае слушатели не воспринимают речь всерьез, так как она похожа на «детскую»;

— нисходящая — когда тон снижается в конце предложения. Это делает слова более серьезными, а голос — низким. Человек выглядит весомее, а его речь кажется важной.

Для того чтобы определить тон голоса, необходимо произнести фразу разными способами и прислушаться к своей интонации. Если вам нужно удержать внимание слушателей и донести до них необходимую информацию, то лучше говорить с нисходящей интонацией.

Слишком высокий темп речи

Многие испытывают волнение, когда говорят на публику. Это делает темп речи высоким, из-за чего окружающим бывает сложно понять смысл сказанного. Кроме того, спешка провоцирует запинки, ошибки и частые оговорки. Слишком быструю речь сложно слушать и понимать. Нужно учиться говорить более размеренно и делать небольшие паузы. Тогда будет больше шансов, что вас внимательно выслушают и услышат.

Почему важно развивать свою речь