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Психолог объяснил, как легче пережить расставание

Народный психолог практикует уже не первый десяток лет. Именно поэтому он, как никто другой, может разложить по полочкам то, что чаще всего волнует людей. И хотя просьбы о помощи из серии «Как начать жить дальше после расставания?» поступают Михаилу Лабковскому ежедневно, он без капли раздражения, всякий раз четко и по делу разъясняет, как справиться с проблемой.

Психолог объяснил, как легче пережить расставание
© Unsplash

В последнем посте Михаил отметил, что тема расставания буквально стоит на следующем месте после темы смерти. Условия, в которых проживал человек до разрыва, резко сменились, и это катастрофа, как если бы партнера не стало. Но основная проблема в том, что многие люди не дают себе попросту погоревать. Выйдя из отношений, они заставляют себя веселиться или нагружают себя работой. По словам психолога, безумно важно пройти все этапы «горевания», если нужно — с помощью специалиста.

Но первое, с чего стоит начать, — избавиться от привычки говорить «меня бросили». «Вы что, вещь? Не ставьте себя в позицию беспомощного объекта, который можно подобрать или выбросить в любой момент», — пишет Лабковский. Важно уважать себя, не пытаясь переложить ответственность на другого человека. Именно осознав это, как отмечает психолог, вы найдете силы справиться с болью.

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