5 незаметных проявлений пассивной агрессии

Такой партнер может уничтожить вашу психику.

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Столкнуться с пассивно-агрессивным человеком — то еще «приключение», особенно для нашей психики. К сожалению, такие люди умеют прекрасно маскироваться и незаметно встраиваться в нашу жизнь.

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Психологи советуют обращать внимание на следующие «звоночки», которые могут уберечь вас от привязанности к такому партнеру.

Вас игнорируют

Излюбленная тактика практически любого манипулятора. Для тревожного человека игнорирование — настоящая пытка, и абьюзер об этом прекрасно знает. Таким образом человек пытается вызвать чувство вины, а в таком положении «жертва» становится невероятно уязвимой. Вы даже не заметите, как втянитесь в отношения, где чувство вины станет постоянным в вашей жизни. Пассивный агрессор этого и добивается.

Агрессор отказывается от секса

В паре отказ от секса может также быть продиктован тем, что один из партнеров наказывает другого. Если активная агрессия ярко проявляется в том, что партнер сразу же заявляет об отказе от секса, то пассивный агрессор будет имитировать незаинтересованность в сексе, тем самым продавливая вторую половинку на нужные ей эмоции.

Агрессор не держит слово

Еще одним маркером того, что вы имеете дело с пассивным агрессором, является нарушение человеком любых договоренностей. Вы могли обсудить с человеком все детали мероприятия, однако в последний момент он просто отменяет все. Причем, что интересно, у него находится убедительное оправдание, из-за чего вы даже можете почувствовать себя некомфортно, хотя нарушителем были и не вы. Будьте очень аккуратны к такому виду манипуляции.

Вас обесценивают

Это может происходить как в любовных отношениях, так и в дружеских. Схема всегда одинаковая — вы все делаете неправильно и вообще не имеете права гордиться своими достижениями. Нередко этим любят заниматься женщины, но и мужчины, которые испытывают невероятную неуверенность в себе, пытаются прогнуть женщину под себя, заставив чувствовать себя чуть ли не ничтожеством. Сразу же пресекайте подобные разговоры.

Сарказм