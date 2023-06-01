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5 незаметных проявлений пассивной агрессии

Такой партнер может уничтожить вашу психику.

5 незаметных проявлений пассивной агрессии
© WomanHit.ru

Столкнуться с пассивно-агрессивным человеком — то еще «приключение», особенно для нашей психики. К сожалению, такие люди умеют прекрасно маскироваться и незаметно встраиваться в нашу жизнь.

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Психологи советуют обращать внимание на следующие «звоночки», которые могут уберечь вас от привязанности к такому партнеру.

Вас игнорируют

Излюбленная тактика практически любого манипулятора. Для тревожного человека игнорирование — настоящая пытка, и абьюзер об этом прекрасно знает. Таким образом человек пытается вызвать чувство вины, а в таком положении «жертва» становится невероятно уязвимой. Вы даже не заметите, как втянитесь в отношения, где чувство вины станет постоянным в вашей жизни. Пассивный агрессор этого и добивается.

Агрессор отказывается от секса

В паре отказ от секса может также быть продиктован тем, что один из партнеров наказывает другого. Если активная агрессия ярко проявляется в том, что партнер сразу же заявляет об отказе от секса, то пассивный агрессор будет имитировать незаинтересованность в сексе, тем самым продавливая вторую половинку на нужные ей эмоции.

Агрессор не держит слово

Еще одним маркером того, что вы имеете дело с пассивным агрессором, является нарушение человеком любых договоренностей. Вы могли обсудить с человеком все детали мероприятия, однако в последний момент он просто отменяет все. Причем, что интересно, у него находится убедительное оправдание, из-за чего вы даже можете почувствовать себя некомфортно, хотя нарушителем были и не вы. Будьте очень аккуратны к такому виду манипуляции.

Вас обесценивают

Это может происходить как в любовных отношениях, так и в дружеских. Схема всегда одинаковая — вы все делаете неправильно и вообще не имеете права гордиться своими достижениями. Нередко этим любят заниматься женщины, но и мужчины, которые испытывают невероятную неуверенность в себе, пытаются прогнуть женщину под себя, заставив чувствовать себя чуть ли не ничтожеством. Сразу же пресекайте подобные разговоры.

Сарказм

Кто бы что ни говорил, сарказм является формой пассивной агрессии. Таким образом агрессор компенсирует собственную неуверенность. О каком доверии можно говорить, если жесткий сарказм — основная форма общения одного из партнеров? Если вы чувствуете, что партнер перегибает, скажите о своих чувствах и не переводите все в шутку.

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