Совет психолога: как быстро успокоиться и перестать рыдать

Работа с температурным режимом эффективно помогает снизить эмоциональное возбуждение – холодная вода практически всегда под рукой, бесплатна и не имеет противопоказаний. Рекомендую использовать следующую технику, которая гарантировано приведет эмоции в норму:

1. Окуните лицо в холодную воду, если это доставляет сильный дискомфорт, приложите к глазам и скулам намоченную холодной водой ткань и задержите дыхание – рецепторы сработают, будто вы погрузились в холодную воду.

2. Погрузиться в воду надо на 15-30 секунд, за это время сердечный ритм замедляется, а кровоток перенаправляется к мозгу и сердцу.

Одно лишь но – стоит опробовать этот метод, находясь в спокойном состоянии, опробовать его и изучить, как он воздействует на вас. Кроме того, когда градус эмоций начинает зашкаливать бывает трудно вспомнить о средствах самопомощи, поэтому старайтесь ввести технику в свою рутину и сделать ее своей привычкой.

Ольга Мохина Трансперсональный психолог