Совет психолога: как быстро успокоиться и перестать рыдать
Кто не бывал в ситуации, когда негативные эмоции настолько переполняют, что слезы сами льются из глаз, а из груди рвется крик, тот может считать себя самым уравновешенным человеком в мире. Но не все люди умеют справляться с переживаниями, иногда действительно можно дать себе прорыдаться, но нередко бывает так, что успокоиться нужно немедленно.
Как быстро успокоиться и перестать рыдать, "Рамблеру" рассказала эксперт кафедры «Трансперсональная психология» Академии социальных технологий Ольга Мохина.
Работа с температурным режимом эффективно помогает снизить эмоциональное возбуждение – холодная вода практически всегда под рукой, бесплатна и не имеет противопоказаний. Рекомендую использовать следующую технику, которая гарантировано приведет эмоции в норму:
1. Окуните лицо в холодную воду, если это доставляет сильный дискомфорт, приложите к глазам и скулам намоченную холодной водой ткань и задержите дыхание – рецепторы сработают, будто вы погрузились в холодную воду.
2. Погрузиться в воду надо на 15-30 секунд, за это время сердечный ритм замедляется, а кровоток перенаправляется к мозгу и сердцу.
Одно лишь но – стоит опробовать этот метод, находясь в спокойном состоянии, опробовать его и изучить, как он воздействует на вас. Кроме того, когда градус эмоций начинает зашкаливать бывает трудно вспомнить о средствах самопомощи, поэтому старайтесь ввести технику в свою рутину и сделать ее своей привычкой.Ольга МохинаТрансперсональный психолог
Рыдание – это естественная реакция организма на эмоциональный стресс, который может быть вызван различными факторами: конфликтами, потерей близкого человека, разрывом отношений, а иногда и любой, не значительной на взгляд постороннего человека, мелочью. Но, если вы рыдаете так сильно, что не можете остановиться, вы рискуете сильно устать и даже скатиться в депрессию. Поэтому так важно знать, как быстро успокоиться и перестать рыдать.
Вот несколько советов, которые помогут вам справиться с эмоциональным стрессом и успокоиться еще до того, как начнутся рыдания. Главное - не упустить момент.
- Дышите глубоко. Глубокое дыхание помогает снизить уровень стресса и успокоить нервную систему. Сосредоточьтесь на своем дыхании и делайте глубокие вдохи и выдохи.
- Попросите помощи. Если вы чувствуете, что не можете справиться с эмоциональным стрессом самостоятельно, попросите помощи у близких людей или профессиональных консультантов.
- Выразите свои эмоции. Разговаривайте с кем-то о своих чувствах и эмоциях, выражайте их в письменной форме или через искусство, например, рисуйте или танцуйте.
- Сосредоточьтесь на физических ощущениях. Попробуйте сосредоточиться на своих физических ощущениях, таких как тепло, прохлада или прикосновение к коже. Это может помочь вам отвлечься от эмоционального стресса.
- Сделайте паузу. Если вы чувствуете, что не можете продолжать работать или заниматься делами, сделайте паузу и позвольте себе отдохнуть.
- Расслабьтесь. Попробуйте расслабиться с помощью медитации, йоги или других методов релаксации.
- Найдите позитивные моменты. Попробуйте найти позитивные моменты в своей жизни и сосредоточиться на них.
Важно помнить, что каждый человек уникален, поэтому методы, которые помогают одному человеку, могут не подойти другому. Если же вы чувствуете, что не справляетесь со стрессом и рыдаете слишком часто и долго, обратитесь за помощью к психологу или психотерапевту.