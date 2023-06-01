Врач: при сильном стрессе нужно плакать и пить воду большими глотками

Врач Павлова: при сильном стрессе нужно плакать и пить воду большими глотками. Не зря человеку, который сильно нервничает, предлагают попить. Вода может прервать сигнал адренокортикотропного гормона — именно он заставляет вырабатывать кортизол — гормон стресса. Эндокринолог также посоветовала успокаивать нервы физическими нагрузками. Отжимания не только разгоняют кровь, но и снимают головную боль.

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Стресс можно заработать не только из-за работы или проблем с близкими. Расшатывает нервную систему и постоянный шум дорог, и даже искусственный свет, который сбивает биологический ритм организма.

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Что же можно срочно предпринять, чтобы успокоить нервы и снять стресс? Врач-эндокринолог, доктор медицинских наук Зухра Павлова посоветовала выплакаться. Физиология человека так устроена, что гормоны стресса покидают организм со слезами.

Но выработку тех самых гормонов можно быстро прервать, если выпить воды. Только пить нужно большими глотками.

«Это прерывает сигнал адренокортикотропного гормона, который заставляет надпочечники синтезировать гормон стресса кортизол», — объяснила Павлова.

Какие физические упражнения помогают успокоиться

Спорт и любые физические нагрузки часто рекомендуют при стрессе. Но что именно нужно делать: бежать в качалку и жать штангу? Не обязательно. Врач посоветовала для начала просто поприседать или поотжиматься. Для этого даже ходить никуда не нужно.

Приседания задействуют «глубокие» мышцы, и они, «словно в топке, сжигают гормоны стресса», объяснила врач. А отжимания помогают снять головную боль и тяжесть в плечах.

«Идите гулять. Чем дольше и дальше, тем лучше. В процессе меняйте темп ходьбы, длину шага, перекатывайтесь с носка на пятку и наоборот. Когда вы концентрируетесь на ходьбе, голова избавляется от дурных мыслей», — добавила медик.