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Названа характерная черта женщин, которые встречаются с женатыми мужчинами

Тайная связь с женатым мужчиной унизительна для представительниц прекрасного пола, выступающих в роли любовниц, заявила семейный психолог Ольга Романив.

Названа черта женщин, встречающихся с женатыми мужчинами
© Слово и Дело

Некоторые героини подобных историй оставались с мужчинами, зная о беременности их жен. Такое поведение является результатом низкой самооценки, комплексов и страхов женщин, которым нужна психологическая помощь, рассказала специалист в беседе с «Газетой.ru».

Романив добавила, что любовницы часто не знают настоящего характера находящихся в браке мужчин, поскольку они появляются тогда, когда им удобно. В дальнейшем женщина рискует столкнуться с большим разочарованием. Она предостерегла, что сохранение отношений с женатым человеком ни к чему хорошему не приведет.

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