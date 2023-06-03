Названа черта женщин, встречающихся с женатыми мужчинами

Названа характерная черта женщин, которые встречаются с женатыми мужчинами
Тайная связь с женатым мужчиной унизительна для представительниц прекрасного пола, выступающих в роли любовниц, заявила семейный психолог Ольга Романив.
Некоторые героини подобных историй оставались с мужчинами, зная о беременности их жен. Такое поведение является результатом низкой самооценки, комплексов и страхов женщин, которым нужна психологическая помощь, рассказала специалист в беседе с «Газетой.ru».
Романив добавила, что любовницы часто не знают настоящего характера находящихся в браке мужчин, поскольку они появляются тогда, когда им удобно. В дальнейшем женщина рискует столкнуться с большим разочарованием. Она предостерегла, что сохранение отношений с женатым человеком ни к чему хорошему не приведет.