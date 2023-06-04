Психолог: сравнивать себя с другими нерационально

Сравнивать себя с другими людьми или даже с самим собой в разные периоды жизни нерационально. Об этом рассказала кандидат психологических наук Марина Гогуева.
«Стоит ли сравнивать себя 30-летнего, руководителя отдела, с 35-летним, когда вы во втором декрете? Можно ли сказать, что в 30 вы были успешнее, чем в 35, или наоборот? Стоит ли сравнивать свою физическую форму в 45 лет и в 50? Нет, потому что в этом возрасте у нас разные физиологические ресурсы», — цитирует Пятый канал слова Гогуевой.
По мнению психолога, не надо сравнивать себя ни с другими людьми, ни с собой в прошлом. Гогуева подчеркнула, что лучше вложить энергию в достижение своей актуальной цели и тогда человек будет доволен жизнью.