4 способа перестать опаздывать: советует специалист

Делимся с вами эффективными лайфхаками от психолога.

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Проблема с тайм-менеджементом преследует многих. Срываются встречи, друзья возмущаются из-за того, что вас приходится ждать на морозе, а родные уже и сами приходят позже, зная, что вы все равно задержитесь. Знакомо? Если да, наш материал точно для вас.

Ставим часы на десять минут вперед

Наш мозг довольно просто обмануть, а потому психологи советуют проделать такой трюк: каждый день ставьте будильник на пять-десять минут вперед, чтобы вам с утра казалось, что вы уже опаздываете. Вы заметите, как быстро начнет просыпаться мозг и вот вы уже не валяетесь в постели лишние полчаса, а бежите готовить завтрак и собирать детей в школу.

Собираем вещи вечером

Если вы знаете, что большая часть времени с утра уходит на поиск вещей и сборы сумки, положите все самое основное еще вечером. Так вам не придется задерживаться в поисках кредитки или папки с бумагами, которую вы только вчера оставили на столе, а с утра ее уже там нет. В стрессе мы можем не замечать очевидных вещей, так что не тратьте нервные клетки зря — проделайте часть дел еще с вечера, чтобы не спеша выйти из дома утром.

Сколько времени вам нужно на макияж?

Каждой женщине хочется выглядеть сногсшибающе с утра, но есть ли у вас на это время каждый день? Вряд ли. Подумайте, рационально ли тратите время на использование хайлатера и бронзера, без которых вы, в принципе, можете прекрасно обойтись на работе. Ваш утренний макияж в идеале не должен занимать больше получаса, этого времени будет достаточно, чтобы выровнять тон лица, привести в порядок брови и сделать макияж глаз.

Ставим будильник в неудобное место