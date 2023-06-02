Психолог напомнил о праве говорить нет без объяснений

О праве любого человека в бытовом взаимодействии на отказ без объяснений напомнил в личном Telegram-канале психолог Денис Долгов. Он посоветовал говорить нет спокойно и кратко.

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«Право на отказ без объяснений — неотъемлемое право самостоятельного дееспособного совершеннолетнего человека. Разумеется, эти не касается случаев, когда вы обязаны подчиниться (должностная субординация, выполнение законных требований представителей власти, экипажа воздушного судна, если вы пассажир и прочее)», — написал специалист.