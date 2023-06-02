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Психолог напомнил о праве говорить нет без объяснений

О праве любого человека в бытовом взаимодействии на отказ без объяснений напомнил в личном Telegram-канале психолог Денис Долгов. Он посоветовал говорить нет спокойно и кратко.

Психолог напомнил о праве говорить нет без объяснений
© Мослента

«Право на отказ без объяснений — неотъемлемое право самостоятельного дееспособного совершеннолетнего человека. Разумеется, эти не касается случаев, когда вы обязаны подчиниться (должностная субординация, выполнение законных требований представителей власти, экипажа воздушного судна, если вы пассажир и прочее)», — написал специалист.

Долгов дал алгоритм правильного отказа. В первую очередь, по его словам, надо спокойно и доброжелательно выслушать просьбу собеседника и попросить уточнений, если что-то непонятно. Далее можно спокойно отказать. Разъяснять причину своего несогласия необязательно, а при настойчивости просящего остается только повторить слово «нет» и закончить разговор.

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