Психолог напомнил о праве говорить нет без объяснений
О праве любого человека в бытовом взаимодействии на отказ без объяснений напомнил в личном Telegram-канале психолог Денис Долгов. Он посоветовал говорить нет спокойно и кратко.
«Право на отказ без объяснений — неотъемлемое право самостоятельного дееспособного совершеннолетнего человека. Разумеется, эти не касается случаев, когда вы обязаны подчиниться (должностная субординация, выполнение законных требований представителей власти, экипажа воздушного судна, если вы пассажир и прочее)», — написал специалист.
Долгов дал алгоритм правильного отказа. В первую очередь, по его словам, надо спокойно и доброжелательно выслушать просьбу собеседника и попросить уточнений, если что-то непонятно. Далее можно спокойно отказать. Разъяснять причину своего несогласия необязательно, а при настойчивости просящего остается только повторить слово «нет» и закончить разговор.