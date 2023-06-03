Дефицит общения ведет к депрессии

Психологи из Университета Огайо, ученые из Великобритании и Австрии провели масштабное практическое исследование и выяснили, что одиночество - как вынужденное, так и намеренный обрыв общения - может привести не к «освобождению», а к вреду для здоровья.

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Не секрет, что социальные связи - базовая потребность для большинства животных. Многочисленные исследования на грызунах и приматах демонстрировали, что даже короткий период социальной изоляции приводит к негативным психологическим и физиологическим последствиям. Крысы и мартышки впадали в стресс и даже в депрессию!

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А в ходе пандемии коронавируса врачи проводили исследования, наблюдая за пациентами, которые вынужденно были изолированы из-за заболевания. Выяснилось, что у этих людей в изоляции не только снижался уровень энергии, но и они впадали в депрессию.

В этот раз исследователи разделили 30 испытуемых на две группы. Одних посадили на голодную диету, а вторых изолировали. А по итогам ученые провели исследования испытуемых, в том числе МРТ. И обнаружилось, что реакции мозга на состояние организма после голодания и после изоляции были одинаковы. Психологи выяснили, что тяга к социальному контакту и тяга к еде задействуют общие нервные процессы.

А еще оказалось, что одиночество съедает энергию так же, как и ситуация голода, когда организм вынужден питать себя запасами жиров и энергии. В итоге и период голодания, и период изоляции приводят к большой усталости. У человека, лишенного социальных контактов, серьезно падает иммунитет. Организм вырабатывает «плохие» цитокины - это вещества, провоцирующие воспалительные процессы. Ухудшается настроение, постоянно ощущается утомляемость, стресс ощущается на физиологическом уровне.

По мнению исследователей, возможно, именно это и приводит одиноких людей к болезням и раннему уходу из жизни.

Другие исследователи, специалисты из США, отмечают, что в современном мире люди часто пытаются заменить живое общение гаджетами (телевизором и телефоном) и общением в социальных сетях. Но оказывается, что это ложное ощущение. Подобное суррогатное общение не может заменить настоящего взаимодействия с людьми, друзьями, коллегами, близкими. Психологи отмечают, что привычка к онлайн-общению особенно обострилась в период пандемии, но советуют постепенно «выползать из раковины» и перестраиваться на офлайн-встречи. Сначала, замечают специалисты, это может быть даже болезненно для психики, если человек привык взаимодействовать с людьми через экран компьютера или смартфона, однако стоит пересилить себя и выбраться на воздух. Даже если нет компании, можно отправиться в театр, на выставку, на прогулку в парк - туда, где много людей и есть потенциальный круг общения и даже новых знакомств. Берегитесь одиночества!

Евгения Кузнецова.