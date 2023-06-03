Психологи объяснили, почему в кризис женщины чаще красятся красной помадой

Судя по фотографиям западных знаменитостей, в Европе возвращается тренд на красный цвет. И касается это не только одежды, но и макияжа. Как ни странно, это может быть связано с экономической ситуацией, а именно – с так называемым «эффектом красной губной помады». В комментарии для «Слово и Дело» психологи объяснили, почему в период кризиса женщины обращаются к красному. В экономике есть такое понятие: «эффект красной помады». В периоды экономической нестабильности растут продажи косметики, а особенно – красной губной помады. Еще во времена Великой депрессии в США экономисты сформулировали правило: цвет кризиса – красный. Именно тогда аналитики заметили: пока промышленное производство сокращалось вдвое, продажи косметики стабильно увеличивались.

© Слово и Дело

В кризисные времена женщины не могут позволить себе серьезные покупки. Общая ситуация заставляет чувствовать тревогу, и когда женщина нуждается в позитивных эмоциях, именно яркая красная помада первой приходит на помощь. В периоды экономических рецессий женщины не могут приобрести дорогую сумку или обувь, зато компенсируют это, приобретая какую-нибудь недорогую косметику.

Видео дня

Психолог Владимир Крупин в комментарии для «Слово и Дело» отмечает: красная помада – это сравнительно недорогой и при этом эффективный способ снять с себя стресс. Ярко-красный на губах помогает женщине чувствовать себя увереннее, ощутить прилив сил для новых свершений и напомнить о своей красоте и уникальности.

«Женщина с красной помадой на губах чувствует себя иначе. Это другое восприятие себя, другое восприятие мира вокруг. Это другое отражение в глазах окружающих, восхищенные взгляды. И, конечно, это делает жизнь ярче, отвлекает от тяжелых мыслей, от тревог, фокусирует внимание на себе. Это действительно хороший и недорогой способ напомнить о своей женственности», — отмечает психолог.

Психолог Светлана Костромина в комментарии для «Слово и Дело» отмечает, что ярко-красная помада – это атрибут западной культуры, и дело далеко не только в ней. Стремление изменить внешность в кризисные моменты говорит о желании почувствовать почву под ногами и управлять хотя бы чем-нибудь, когда кажется, что вокруг хаос. «Кризисные» изменения внешности зависят от культурного кода, и помогают справиться с кризисом как мужчинам, так и женщинам.

«Если отвлечься от красной помады, любой улучшение внешности помогает человеку почувствовать себя увереннее, вне зависимости от того, мужчина это или женщина. Под влиянием неопределенности, неожиданности, когда возрастает неуверенность, нужно поддержать свою устойчивость. Обращаются к проверенным архетипическим методам. Но у меня вопрос: растут ли “кризисные” продажи помад, например, в китайской культуре, в буддистской или в мусульманской среде? Это вопрос культурного кода. Если в западной культуре красная помада позволяет женщине чувствовать уверенность и почву под ногами, продажи будут расти. Если в мусульманской среде что-то другое дает силу женщине, будет увеличиваться именно это. В России эффект губной помады может быть выражен даже сильнее, потому что россиянки более склонны к украшательству по сравнению с европейскими женщинами.

Это наша культурная особенность. Мы всегда красимся ярче», — отмечает психолог. Именно поэтому в периоды кризисов, экономической и политической нестабильности мы замечаем, что женщины выбирают более яркие наряды, стремятся самовыражаться и активнее проявляют свое творческое начало.