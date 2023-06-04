Эксперт по невербальному общению посоветовал женщинам соблазняющие жесты

Соблазняющие жесты перечислил женщинам в беседе с «Мослентой» эксперт по кинетике и невербальным коммуникациям, основатель Школы кинетического имиджа Валентин Шишкин. Он посоветовал держать осанку и выбирать выгодные позы.

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Для демонстрации симпатии, например, к коллеге, Шишкин рекомендовал женщинам пользоваться скрытыми сексуальными сигналами. Для этого нужно уменьшить дистанцию и стараться идти на сближение: в разговоре наклонять в голову в сторону собеседника, кивать, соглашаясь с ним. Можно будто невзначай прикоснуться к его руке, привлекая внимание к чему-то на экране компьютера.

Шишкин посоветовал медленнее, мягче и более плавно двигаться, держать осанку и вставать в выгодные позы. Главное правило — делать это максимально естественно, натурально. Важно не переусердствовать, чтобы избежать явных намеков.

По мнению специалиста, большинство мужчин расценивают игру женщины с прядью волос или с украшением как соблазняющий сигнал.