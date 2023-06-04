Почему люди пишут незнакомцам гадости в сети

С развитием интернета, социальных сетей и блогов у любого человека появились возможности поделиться своим мнением, оценкой событий и опытом. Сегодня каждый может стать ньюсмейкером или экспертом. И наряду с преимуществами, которые дает свобода самовыражения, возникли и негативные явления – различные виды проявлений агрессии со стороны одних пользователей в адрес других. Появилось даже такое понятие как кибербуллинг или троллинг, которое означает ничто иное, как травлю в сети. "Рамблер" выяснил, с чем же связано это явление, как оно проявляется и насколько опасно.

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Подобно героям скандинавской мифологии – враждебным троллям – интернет-тролли проявляют оскорбительные действия в адрес других пользователей, как знакомых, так и не знакомых. При этом действовать эти тролли могут как от своего имени, так и анонимно.

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Троллинг бывает разным. Например, простым или дилетантским, когда нападки в чей-либо адрес не направлены на получение выгоды, а совершаются, например, для повышения собственной самооценки. По словам эксперта Светланы Чумиковой, троль рассматривает такое общение, как эмоциональную разрядку и безобидное развлечение, не видя в этом негативных последствий для других. "Сложный" троллинг может иметь даже экономическую подоплеку. Например, проявляться в виде «черного» PR в адрес конкурентов.

Эксперты даже различают "толстый" и "тонкий" троллинг. Так называемые «толстые» тролли сразу обращают на себя внимание, ведут себя дерзко и грубо, противопоставляя собственное мнение позиции большинства. Такой тролль рассчитывает на эффект "разорвавшейся бомбы". Как правило, за таким вбросом следует оживленная полемика, которая часто сопровождается оскорблениями. "Тонкого" тролля распознать сложнее, он часто действует на грани принятых в среде правил. Но такой тролль может быть даже более опасным и ранить больнее.

Чумикова Светлана Юрьевна Специалист в области связей с общественностью, кандидат политических наук

Если мы принимаем решение проявлять себя в виртуальном пространстве – публиковать в социальных сетях сведения о личной жизни, собственные фотографии, выражать позицию в отношении различных процессов и явлений, то мы должны быть готовы к тому, что кто-то может не разделять нашу точку зрения.

Проблема возникает, если комментарии становятся токсичными и агрессивными. В этих случаях травля в сети может привести к тяжелым последствиям для жертвы: психическим травмам, депрессии. Особенно тяжело переживают это дети и подростки.

Чумикова Светлана Юрьевна Специалист в области связей с общественностью, кандидат политических наук

Что же делать, если вы столкнулись с оскорблениями в интернете? Можно прибегнуть к активной защите, которая предполагает ответную конфронтацию с привлечением на свою сторону сообщества. Конечно, в этом случае вы рискуете, что конфликт разрастется. Но есть вероятность, что тролль под таким натиском потеряет эмоциональное равновесие и прекратит нападки.

Возможна и пассивная защита – игнорирование или полное отсутствие реакции на выпады тролля. Конечно, в этом случае внешний конфликт может сойти на нет, но не исключены внутренние проблемы: болезненные переживания, удары по самооценке, психологические травмы. Конечно, такая ситуация требует понимания личных границ и умения работать со своими эмоциями, которые возникают при столкновении с агрессией у любого человека.

Чумикова Светлана Юрьевна Специалист в области связей с общественностью, кандидат политических наук