Как побороть страх больших денег

Психолог Светлана Назоева — о том, как убрать ограничитель, который мешает расти дальше.

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Страх больших денег возникает в самый неподходящий момент, когда ваши дела наконец идут хорошо или вы получаете повышение по службе. Казалось бы, новый уровень дохода должен давать ощущение радости и финансовой свободы, но вместо этого многие испытывают только страх. Именно он заставляет преуменьшать свои достижения, не дает полностью прочувствовать успех и, зачастую, становится тем ограничителем, который мешает расти дальше. Именно страх больших денег, по статистике, чаще всего становится причиной, по которой люди отказываются от карьеры.

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Страх денег во многом основан на стереотипах, существующих в обществе: деньги это плохо, а люди с деньгами — бандиты; работать надо ради воплощения мечты, а не ради большого банковского счета; успеха нельзя добиться честным путем и многое другое.

Существует много способов проработать страхи, связанные с деньгами.

Во-первых, надо осознать, что деньги сами по себе не несут ни добра, ни зла. Успех не относится к ограниченным благам, это не кусок пирога, который может достаться только одному человеку. Становясь успешнее, вы ничего ни у кого не забираете. Каждый может научиться печь собственный «пирог» успеха, реализовывать свой потенциал и свои мечты.

Во-вторых, надо понять, для чего вам нужны деньги. Рост вашего дохода не обязательно должен сопровождаться резкой сменой образа жизни. Рост дохода — это возможность обеспечить себе и своей семье долгосрочную безопасность. Смотрите на дополнительный доход как на возможность закрыть все долги, инвестировать в собственную финансовую безопасность, открыть сберегательные счета для детей и родителей и т. д. Как только вы закроете все эти потребности, можно начинать думать о том, как изменить к лучшему свой образ жизни. Помните, что желание сразу же потратить заработанное говорит о подсознательном страхе денег и желании поскорее с ними расстаться. Планирование доходов и расходов и определение приоритетных целей помогает взять свои отношения с деньгами под контроль.

В-третьих, дайте себе время привыкнуть к деньгам. Возьмите деньги в руки, поблагодарите себя за все те усилия, которые вы приложили для того, чтобы их заработать. Держите их в руках со спокойным удовольствием, без азарта, без смущения. Тратьте деньги разумно, берите с собой ровно столько, сколько вам необходимо, избегайте спонтанных покупок или расходов. Помните, вы не выиграли эти деньги, вы их заработали своим трудом, они ваши.