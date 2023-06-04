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Психолог Наумова рассказала, почему люди смеются над собственными проблемами

Смех выступает в функции защитного механизма, когда человек сталкивается с травмой или тяжелым событием. Об этом "Вечерней Москве" рассказала психолог Наталья Наумова.

Психолог рассказала, почему люди смеются над своими проблемами
© Pxhere

По словам специалиста, люди смеются над тем, что их ранит, чтобы окружающие не заметили их боль и переживания. Этот паттерн формируется еще в детстве, когда дети не хотят плакать и показывать свою уязвимость. В такой ситуации людям легче пошутить и сделать вид, что случившееся их не беспокоит. При этом на самом деле они будут травмированы.

Необходимо осознавать, что смех не решает проблему. Он только создает видимость того, что все хорошо, причем не для самого человека, а для людей, которые его окружают.

Какие травмы наносит смех и можно ли от него умереть

Наумова рекомендует проработать опыт, который вызывает у человека такую реакцию. Смех помогает защититься, но травму важно разобрать, пережить и отпустить.

Ранее "Рамблер" рассказывал, кто впервые в истории умер от смеха.

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