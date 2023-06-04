Как понять, что вам пора менять работу
Большинство специалистов по подбору персонала рекомендуют менять работу через каждые 3–5 лет. Это оптимальный срок, за который сотрудник получает достаточно опыта и может претендовать на продвижение по карьерной лестнице. "Рамблер" расскажет, какие еще причины могут указать на то, что вам пора менять работу.
Маленькая зарплата
Чаще всего люди меняют работу из-за низкой зарплаты. Однако, чтобы повысить свой чек, необходимо проанализировать рынок и соотнести ожидания потенциальных работодателей с вашими навыками. На собеседовании важно узнать, какие есть бонусы в компании, есть ли штрафы и за что их могут наложить. Возможно, вы передумаете увольняться.
Отсутствие перспектив
Важно серьезно оценить перспективы для роста. Возможно, вы даже не обсуждали потенциальное развитие карьеры с руководителем, не имеете достаточно терпения или не хотите взять на себя больше ответственности. Для начала стоит обязательно поговорить с начальством о том, какие есть пути развития у вашей карьеры, так как рост не всегда должен быть вертикальным, он может быть и горизонтальным.
Конфликты с коллегами
Возможно, уволиться хочется, потому что ваше эмоциональное состояние оставляет желать лучшего или возникли трудности в коллективе. Не замалчивайте ситуацию, обсудите конфликт открыто с незаинтересованной стороной: пусть каждый выскажет свою позицию и выслушает противоположную. Старайтесь не обвинять коллег, а делиться только своими чувствами.
Не хочется идти на работу
Нежелание идти на работу может быть симптом профессионального выгорания, которое наступает после сильных перегрузок, напряжения и стресса. Если сложно сосредоточиться на работе, выдавать идеи, общаться с коллегами и в целом вы ощущаете потерю интереса к жизни, попробуйте сделать перерыв и уйти в отпуск. Если ситуация не изменится, возможно, дело в развивающейся депрессии и стоит обратиться к психиатру.
Компания на грани банкротства
Конечно, стоит уходить из компании, если она находится в плачевном состоянии. Тревожный звонок — задержка зарплаты. Обратите внимание, как ведет себя руководство, не скрывает ли от сотрудников всех фактов и новостей, которые касаются компании. Хороший руководитель выступит перед коллективом, расскажет, как планирует решать проблемы, настроит на работу или открыто признается в кризисе.
Хобби начало приносить прибыль
Если шкатулки, которые вы расписываете по ночам после сдачи отчетности, на сайте хендмейда мгновенно раскупают за сумму, равную месячной зарплате, задумайтесь. Возможно, вам пора начинать свой бизнес? Но для начала скопите подушку безопасности.