Как понять, что вам пора менять работу

Большинство специалистов по подбору персонала рекомендуют менять работу через каждые 3–5 лет. Это оптимальный срок, за который сотрудник получает достаточно опыта и может претендовать на продвижение по карьерной лестнице. "Рамблер" расскажет, какие еще причины могут указать на то, что вам пора менять работу.

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Маленькая зарплата

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Чаще всего люди меняют работу из-за низкой зарплаты. Однако, чтобы повысить свой чек, необходимо проанализировать рынок и соотнести ожидания потенциальных работодателей с вашими навыками. На собеседовании важно узнать, какие есть бонусы в компании, есть ли штрафы и за что их могут наложить. Возможно, вы передумаете увольняться.

Отсутствие перспектив

Важно серьезно оценить перспективы для роста. Возможно, вы даже не обсуждали потенциальное развитие карьеры с руководителем, не имеете достаточно терпения или не хотите взять на себя больше ответственности. Для начала стоит обязательно поговорить с начальством о том, какие есть пути развития у вашей карьеры, так как рост не всегда должен быть вертикальным, он может быть и горизонтальным.

Конфликты с коллегами

Возможно, уволиться хочется, потому что ваше эмоциональное состояние оставляет желать лучшего или возникли трудности в коллективе. Не замалчивайте ситуацию, обсудите конфликт открыто с незаинтересованной стороной: пусть каждый выскажет свою позицию и выслушает противоположную. Старайтесь не обвинять коллег, а делиться только своими чувствами.

Не хочется идти на работу

Нежелание идти на работу может быть симптом профессионального выгорания, которое наступает после сильных перегрузок, напряжения и стресса. Если сложно сосредоточиться на работе, выдавать идеи, общаться с коллегами и в целом вы ощущаете потерю интереса к жизни, попробуйте сделать перерыв и уйти в отпуск. Если ситуация не изменится, возможно, дело в развивающейся депрессии и стоит обратиться к психиатру.

Компания на грани банкротства

Конечно, стоит уходить из компании, если она находится в плачевном состоянии. Тревожный звонок — задержка зарплаты. Обратите внимание, как ведет себя руководство, не скрывает ли от сотрудников всех фактов и новостей, которые касаются компании. Хороший руководитель выступит перед коллективом, расскажет, как планирует решать проблемы, настроит на работу или открыто признается в кризисе.

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