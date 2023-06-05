Кто такие чайлдфри и почему их количество растет: объяснение психолога

Сегодня семейные ценности теряют свою значимость, а индивидуальные, наоборот, выходят на первый план.

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Все больше женщин осознанно выбирают быть бездетными и свободными от ограничений, связанных с материнством, что является частью их жизненной позиции.

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Почему так происходит, рассказала «ФедералПресс» психолог Екатерина Клименко.

Откуда взялась концепция «без детей»

«Идея чайлдфри строится на принципах самоопределения и личной свободы. Как правило, люди осознают, что забота о детях – это важно, однако некоторые просто не видят себя в роли родителей. Некоторые предпочитают использовать ресурсы для других целей – например, для карьерного роста, развития увлечений и творческих проектов, участия в благотворительных мероприятиях или путешествий. Для них жизнь без детей не является неудачей, а гарантирует дополнительную свободу в самовыражении и самореализации», – пояснила специалист.

Другие чайлдфри считают, что они не обладают родительским потенциалом. Эти люди уверены в том, что не в силах предоставить своим детям качественное образование, материальное благосостояние или эмоциональную наполненность. Они не хотят рисковать и отказываются от идеи рождения детей.

Также подобная позиция может быть связана с социальными и экологическими проблемами, с которыми сталкивается наша планета, добавила Клименко. Многие молодые люди сейчас уделяют большое внимание экологии и проблеме перенаселения планеты – они готовы пожертвовать своей реализацией в качестве родителя для общего блага Земли.

«Хотя позиция чайлдфри часто вызывает критику со стороны тех, кто за традиционные подходы к семейной жизни, это явление имеет право на существование. Каждый человек обладает правом на самоопределение, и решение о том, желает он стать родителем или нет, является исключительно личным», – также отметила собеседница.

Почему число чайлдфри растет

Ситуация, когда женщины предпочитали посвятить себя служению Богу или, например, науке, имела место во все времена. В этом случае они получали уважение своего поколения, но этот особо не афишировали. Сегодня же женщины свободно высказывают свою позицию по поводу рождения ребенка.

«Еще около 50 лет назад основная причина смертности женщин детородного возраста от 20 до 40 лет была связана с проблемами рождения и принятием решений о нежелательной беременности. Государство часто вмешивалось в детородную функцию женщин, отменяя свободу выбора. И эта ситуация свежа в нашей памяти. А в некоторых странах подобные запреты действуют и сегодня», – сказала психолог.

В настоящее время есть безопасные методы контрацепции, которые помогают сохранить жизнь многих женщин, а также дать свободу сознательно отказаться стать матерью.

Современные чайлдфри – какие они

Сторонницы чайлдфри – это, как правило, молодые женщины в возрасте от 18 до 40 лет, имеющие активную жизненную позицию, высшее образование и способные жить вне семейного контекста. Причины выбора бездетности у каждой индивидуальны: некоторые имеют проблемы с зачатием, другие выступают оппозиционерами системы и государственных ценностей, а большая часть принимает позицию ребенка и не хочет брать на себя ответственность и последствия, связанные с материнством.

Сторонниками позиции чайлдфри становятся и лица сильного пола, которые также не хотят иметь детей. И сегодня их намного больше, чем женщин. Но мужской выбор в глазах общества выглядит менее безрассудным – люди редко их осуждают, добавила эксперт.