Что о нас говорит наш выбор романтических партнеров

Вы наверняка слышали, что мы влюбляемся в определенных людей не просто так. Наши предпочтения закладываются еще в детском возрасте. Многие считают, что главную роль играют образы родителей, и наши последующие выборы супругов и партнеров продиктованы отношениями с матерью и отцом. Вместе с экспертами из сервиса подбора психотерапевта Мета разбираемся, правда ли это.

© Unsplash

Наталья Рузляева, клинический психолог, психодрама-терапевт, психотерапевт Меты

Видео дня

Действительно ли образ родителей влияет на отношения с партнерами

Типаж родителя играет важную роль в формировании предпочтений при выборе супруга. Согласно теории привязанности, разработанной Джоном Боулби, наши ранние взаимоотношения с родителями формируют основу для нашего понимания и ожиданий от близких отношений во взрослой жизни.

Опыт, который мы получаем от родителей, отражается в наших эмоциональных реакциях, представлениях о безопасности и надежности партнера. Если мы имели заботливых и надежных родителей в детстве, склонность к выбору партнера, обладающего аналогичными качествами, возрастает. Это может создавать ощущение комфорта и уверенности в отношениях.

С другой стороны, если взаимоотношения с родителями были нестабильными, абсентивными или травматическими, это может повлиять на наши предпочтения в партнерах. Например, люди, выросшие в дисфункциональных семьях, могут быть склонны привлекать партнеров, которые воспроизводят атмосферу из детства, в надежде на исправление или понимание прошлого опыта.

Однако, не следует рассматривать типаж родителя как единственный фактор, определяющий выбор супруга. Ряд других факторов, таких как личностные особенности, жизненные ценности, культурные влияния и индивидуальные предпочтения, также играют важную роль в этом процессе.

В целом, типаж родителя является одним из множества факторов, которые могут влиять на выбор супруга. В целом, взаимодействие между нашими ранними взаимоотношениями и нашими текущими предпочтениями, формирует сложную картину в нашем стремлении к близости и безопасности в романтических отношениях.

Есть несколько основных авторских теорий, которые рассматривают причины выбора того или иного человека в качестве романтического партнера.

Зигмунд Фрейд предполагал, что мальчики конкурируют с отцом за право завоевать любовь матери (комплекс Эдипа), девочки, соответственно, вступают в конкуренцию за любовь отца с матерью (комплекс Электры). Как правило (хотя, конечно, случаются и исключения) родители реагируют на такое поведение своих детей смущением и улыбкой, объясняя, что в их жизни еще будут те, кому они смогут адресовать свою любовь и построить такую же семью, как у мамы и папы. Вырастая, дети получают возможность разрешить это конфликт, через выбор в пару человека, похожего по типажу на родителя противоположного пола.

А. Най и Ф. Бернардо были сторонниками того, что каждый человек выбирает себе партнера, похожего на него самого. Здесь роль будет играть социальное и финансовое положение, раса, возраст, проживание в пределах одного города, образование. Поэтому, открывая приложение для знакомств или встречая привлекательного для вас человека, вы будете в первую очередь ориентироваться именно на эти факторы.

А вот Р.Уинч, наоборот, считал, что при создании пары мы руководствуемся принципом комплементарности эмоциональных потребностей, с этой точки зрения партнеры выбирают друг друга, если их потребности противоположны и комплементарны (дополнительны) потребностям друг друга. Например, по этой теории, если у вас есть потребность получать заботу и внимание, высока вероятность, что вы захотите начать отношения с тем, у кого есть потребность делиться с окружающими заботой и вниманием.

Стимул — возникновение симпатии Ценность — обсуждение взглядов на основные ценности партнера Роль — обсуждение ролевых ожиданий партнеров Есть еще одна теория, на мой взгляд, наиболее интересная для наших сегодняшних реалий, когда многие стремятся свести к минимуму влияние бессознательного на выбор партнера. По мнению автора, Б.Мурстейна, выбор партнера состоит из трех стадий:

Если на всех этих стадиях ожидания партнеров совпали, то они выбирают друг друга для построения романтических отношений.

Существует множество исследований, в которых проверялись эти теории, но ни одно из них не подтвердило, что большинство людей выбирают себе партнера, следуя только одной из них. На практике все происходит гораздо сложнее.

Как мы выбираем партнеров

генетика, гормоны, нейромедиаторы,

чувства, то как мы их выражаем и какие действия, предпринимаем, чтобы их пережить,

правила, традиции и законы, которые приняты в нашей семье и в обществе в целом. Человек — это био-психо-социальная система. Это значит, что на наше поведение, в том числе и при выборе партнера, одновременно влияют:

Когда вы встречаете человека, то первое, что заставляет вас задуматься о том, будет ли она/он моим любовным партнером — это «химия», гормональный фон в организме меняется. Потом вас начинают наполнять различные чувства, и уже позже вы принимаете решение: будете вы с этим человеком, друзьями, любовниками или начнете двигаться в сторону создания семейных отношений.

Что формирует наши предпочтения

Конечно же, наше детство: какие отношения мы видим между родителями, как родители относятся к нам как к детям, какие книги читаем, каких выбираем себе кумиров.

Если отношения между родителями были такими, что стали для нас примером и нам хочется видеть свою семью такой же, то мы выбираем себе паттерн поведения родителя своего пола и ищем партнера схожего по типажу с родителем противоположного.

Но что если, родители не смогли стать примером?

Мы будем искать партнера полностью противоположного образу родителя, да и сами будем стараться не походить ни на одного из них! По крайней мере, в сфере построения семьи. Например, если отец употреблял алкоголь и был агрессивен, дочь будет искать спокойного, непьющего мужчину. В случаях, когда отношение к ребенку было жестоким, возможно, взрослый ребенок будет искать партнера, даже внешне не напоминающего родителя. Например, если родитель был высокий, полный, одевался в классические костюмы, то партнер может быть невысоким, худым, поддерживающим свободный стиль в одежде. Партнер будет похож на родителя, но мы будем вести себя с ним совершенно не так, как вели себя наши мать/отец, то есть будем пытаться изменить родительский сценарий. Например, мужчина выбирает такую же эмоционально отстраненную женщину, как и его мать, но надеется сделать то, что не удалось его отцу — получить от нее нежность тепло и любовь. Родители не становятся ролевыми моделями, ролевые модели выбираются из книг, фильмов, сериалов или ими становятся другие значимые взрослые, родственники, друзья семьи. Тогда возможно несколько вариантов.

В школе и вузах нас учат физике, химии, математике, но, к сожалению, там нет предмета — построение отношений. Поэтому, когда мы только начинаем строить отношения, часто приходится опираться только на те образы, которые рождаются у нас из увиденного в кино и прочитанного книгах, впечатления, полученные в родительской семье.