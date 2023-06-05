Как продавцы обманывают покупателей

Эксперты Роскачества раскрыли несколько хитрых схем обвеса покупателей на рынке. «Вечерняя Москва» узнала обо всех видах таких манипуляция и как защитить себя.

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Согласно заявлению ведомства главной причиной, по которой предприимчивым продавцам удается обмануть, — это рассеянность и спешка покупателя.

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— Многие продавцы — неплохие психологи. Они понимают, что их уловки сработают не со всеми, поэтому сперва оценивают обстановку. Проще всего обмануть в суете. Как только такие продавцы замечают, что покупатель рассеян или следит за своим ребенком, они могут обвесить, даже не применяя каких-то скрытых махинаций. Самые уязвимые категории — это, увы, пожилые люди, — отметила психолог Ирина Щепкина.

«Фокус» с картонкой

Один из самых старых и проверенных способов развести покупателя — положить между товаром и весами толстую картонную бумагу. Продавцы уверяют, что делают это из соображений гигиены. Однако именно картонная бумага позволяет им сделать так, чтобы цифра на весах сыграла в их пользу. Благодаря такому методу обмана продавцы крадут 5–10 процентов от стоимости килограмма товара.

— Если вы видите картонку на весах, сразу просите ее убрать. Скорее всего, продавец начнет нервничать и говорить, что это для вашей же безопасности. Скажите, что все продукты вы и так моете дома, поэтому нет необходимости в таких мерах, — добавляет психолог.

Часто продавцы придерживают чашу весов пальцем. Заметить это не составляет никакого труда, но при спешке этот прием работает.

Кругом вода

Существует и более продвинутая категория продавцов, которая обманывает покупателей так, что они никогда в жизни об этом не догадаются. Застраховать себя от такого обмана очень сложно.

— Как правило, этой уловкой грешат продавцы мяса и сухофруктов. Мясо перед продажей они обкалывают водой с влагоудерживающими агентами, из-за чего его масса увеличивается.

А сухофрукты замачивают в сладкой воде — они прибавляют в массе, но испортятся у покупателя очень быстро, меньше чем через месяц. Визуально мясо будет выглядеть немного разбухшим, а в некоторых случаях никак не будет отличаться от обычного, — рассказал торговый эксперт А лександр Сидельников.

Снимите этот пакет

Еще один способ обмана любят использовать продавцы на оптовых рынках. На электронные весы они кладут прозрачный полиэтиленовый пакет и крепят его одной стороной к боковине прибора. Пакет не добавляет веса. Однако при взвешивании товара продавец тянет этот пакет, и вес товара увеличивается на 100–200 граммов.

— Если есть такая возможность — осмотрите весы, проверьте, чтобы на них не было никаких дополнительных элементов. Если клубнику вам взвешивают в пластиковом лоточке, это нарушение, потому что он прибавляет еще 100 граммов, — добавил Сидельников.

Защити себя

Внимательные покупатели предотвращают обман на месте. Но многие, обнаружив это дома, не принимают никаких мер.

— Для начала всегда требуйте чек об оплате товара либо сохраните информацию о банковском переводе за него. Если обнаружили дома обман, не трогайте покупку, а сразу идите с доказательствами к администрации рынка. Не забывайте, что согласно статье 18 Закона РФ «О защите прав потребителей» вы имеете полное право вернуть деньги за товар в случае обманных манипуляций. Если кассового аппарата нет, это не освобождает продавца от ответственности, — рассказал юрист Гаяз Хасанов.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Виктор Щербаков, доцент кафедры уголовно-правовых дисциплин РЭУ им. Плеханова:

— Обмануть покупателя могут и в супермаркете. Одна из самых распространенных схем — предложение взять электронный чек вместо бумажного. Покупатель не видит, что продавец пробивает вместо одного товара сразу несколько. Если ценник на товаре в зале не соответствует тому, что пробили на кассе, покупатель имеет право требовать, чтобы стоимость была той, что на ценнике.

КСТАТИ

Юристы рекомендуют фотографировать ценник товара заранее, чтобы в случае спорных ситуаций иметь доказательства. Нередко продавцы переклеивают их или вовсе убирают, называя стоимость из головы.

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