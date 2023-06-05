Терапевт пояснил, чем эмоциональное выгорание отличается от депрессии

Врач-терапевт Адамант Магомаев рассказал о различиях между эмоциональным выгоранием и депрессией.

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Эксперт пояснил, что термин «эмоциональное выгорание» ввел американский психиатр Герберт Фрейденбергер в 1974 году, наблюдая за людьми, которые трудились на нескольких работах. Среди симптомов данного состояния можно выделить истощение, желание дистанцироваться от работы и появление цинизма, равнодушия. Человек перестает испытывать эмпатию по отношению к коллегам, ученикам, пациентам.

Ключевую роль в развитии выгорания играет объем работы, который возложен на человека.

— Иными словами, эмоциональное выгорание — термин, который можно использовать только в контексте профессии, вне профессиональной деятельности, увы, такого термина нет, — пояснил врач в комментарии изданию argumenti.ru.

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