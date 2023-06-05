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Психолог Иванова объяснила, чем опасно одиночество

Кому-то для комфортного существования необходимо большое количество близких людей, другим достаточно одного человека, а третьи вовсе выбирают одиночество.

Психолог Иванова объяснила, чем опасно одиночество
© РИА "ФедералПресс"

Но это состояние негативно сказывается как на психическом, так и на физическом здоровье, а в отдельных случаях даже увеличивает риск смерти.

Подробнее об этом «ФедералПресс» рассказала психолог Екатерина Иванова.

«По данным разных исследований, одиночество связано с повышенным кровяным давлением и проблемами с сердцем. Выходит, это состояние разбивает нам сердце в совершенно буквальном смысле слова. Кроме того, проведенный в 2015 году метаанализ 70 исследований показал, что одиночество увеличивает риск вероятной смерти на 26 %», – сказала специалист.

У одиноких людей гены, ответственные за воспалительную реакцию организма, проявляют гораздо большую активность, что довольно опасно.

Постоянные воспалительные процессы создают хорошую среду для развития атеросклероза, сердечно-сосудистых и нейродегенеративных болезней, а также метастатического рака, добавила Екатерина Иванова.

А вот активность группы генов, ответственных за борьбу с инфекциями, наоборот, подавляется. Соответственно, специальные белки – интерфероны первого типа, препятствующие размножению вирусов в организме, просто не вырабатываются. Одинокие больше предрасположены к хроническим заболеваниям и хуже справляются с болезнями. Этим отчасти и объясняется повышенная смертность среди таких людей.

«Одиночество – это замкнутый круг. Чем более изолированными мы себя чувствуем, тем больше ощущаем угрозу. А чем больше нам кажется, что нам что-то угрожает, тем больше мы стремимся к изоляции. Как предотвратить последствия одиночества – вернуть смысл жизни. Конечно, иногда одиночество бывает необходимым, поэтому небольшие периоды такого состояния в жизни совершенно естественны», – заключила эксперт.

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