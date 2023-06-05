Психолог Иванова объяснила, чем опасно одиночество

«Одиночество – это замкнутый круг. Чем более изолированными мы себя чувствуем, тем больше ощущаем угрозу. А чем больше нам кажется, что нам что-то угрожает, тем больше мы стремимся к изоляции. Как предотвратить последствия одиночества – вернуть смысл жизни. Конечно, иногда одиночество бывает необходимым, поэтому небольшие периоды такого состояния в жизни совершенно естественны», – заключила эксперт.