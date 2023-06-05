5 фраз, которые нужно говорить себе, чтобы жизнь наладилась

Станьте опорой и поддержкой для самой себя.

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Главный роман в вашей жизни — это роман с собой. Вспомните, как вы поддерживаете близких и друзей, как принимаете их со всеми недостатками и помогаете поверить в себя. Очень важно относиться с таким же трепетом к себе, становясь каждый день поддержкой и опорой для самого важного человека в жизни.

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Психологи считают, что, говоря себе несколько простых фраз, можно стать увереннее, счастливее и успешнее.

Я люблю тебя!

Самая простая фраза, которую так приятно слышать от близких. Но даже больше, чем муж, дети и друзья, в такой нежности нуждаетесь вы сами. Начинайте утро, подходя к зеркалу и признаваясь себе в любви. Говорите это вслух, глядя в глаза отражению. Да, в начале это будет смешно, но вскоре вы начнете смотреть на себя с трепетом и отмечать, что даже утром, без макияжа, укладки, со следом подушки на щеке вы очаровательны, достойны любви и тепла.

Я верю в мечты и цели

Это то, чего никто не сможет вас лишить — вера в собственные амбиции и цели. Но иногда руки опускаются и кажется, что желаемое недостижимо. Чтобы не допустить этого, важно напоминать, что у вас всегда есть поддержка и опора. Говорите себе каждый день, как сильно вы верите в себя, как гордитесь пройденным путем и понимаете, что мечты и цели гораздо ближе, чем может казаться.

Я делаю все возможное

Требовать от себя постоянной продуктивности, сосредоточенности невозможно. Бывают хорошие и плохие дни, в одни вы можете сделать даже больше, чем запланировано, в другие — даже почистить зубы становится настоящим подвигом. Напомните в конце дня, что вы сделали все, что могли сегодня, все, на что хватило сил и ресурса. Даже просто пережить тяжелые дни, позаботиться о себе — большой вклад в счастливое будущее.

Я благодарна себе

И эзотерики, и психологи солидарны в том, что благодарность обладает огромной силой. Мы часто забываем, как много хорошего в жизни, сравнивая себя с кем-то более успешным, богатым и привлекательным. Поэтому так важно подсвечивать положительные стороны и себя, и каждого дня. Поблагодарите себя за то, что позаботились о близких или доме, за то, что выпили воды или немного почитали. Поблагодарите свою жизнь за здоровье, любимых людей, вкусную еду и хорошую погоду.

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